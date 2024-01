Nemetschek Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Der Aktienkurs von Nemetschek hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" als sehr positiv erwiesen. Mit einer Rendite von 47,97 Prozent liegt Nemetschek um mehr als 39 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von 16,57 Prozent erzielt hat, konnte Nemetschek mit 31,4 Prozent deutlich überzeugen. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Bewertung der Aktiendynamik kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Nemetschek liegt bei 20,85, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 48,45, was einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Nemetschek aktuell bei 68,57 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 80,54 EUR erreicht hat. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +17,46 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 77,81 EUR, was einer Distanz von +3,51 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 58 liegt. Für jeden Euro Gewinn von Nemetschek zahlt die Börse somit 58,8 Euro. Dies liegt 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 72, was auf eine Unterbewertung des Titels hinweist. Auf Grundlage des KGV wird daher auch hier eine Bewertung von "Gut" vergeben.