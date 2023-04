Nemetschek Aktie: Aussichten und Analyse für Investoren

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Nemetschek-Aktie zeigt derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 43,93, was über dem Branchendurchschnitt der Softwareanwendungsbranche liegt. Wachstumsaktien neigen dazu, höhere KGV-Werte aufzuweisen. Der Abstand von Nemetschek zum durchschnittlichen KGV von 32,09 in dieser Branche beträgt aktuell etwa 26,95 Prozent. Obwohl eine hohe Wachstumsrate positiv ist, sollte man bei einer Investition in Betracht ziehen, ob der aktuelle Aktienpreis angemessen ist und wie sich das Unternehmen zukünftig entwickeln wird.

Gemischte Gefühle bei Nemetschek – Kursrendite bleibt Schwachpunkt

Im Branchevergleich der Technologieaktien weist Nemetschek mit einer Rendite von 0,62 Prozent im vergangenen Jahr eine Performance auf, die um -411,29 Prozent niedriger als der Durchschnitt ist. Innerhalb der Softwareanwendungsbranche beträgt die...