Nemaura Medical wird immer uninteressanter …

Die jüngste Anlegerstimmung gegenüber Nemaura Medical war grundsätzlich positiv. In den letzten Tagen gab es zwei positive Tage, ein negativer Tag und an zwei Tagen keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Nemaura Medical daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Nemaura Medical derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 58,06 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse ergab, dass die 200-Tage-Linie der Nemaura Medical aktuell bei 0,45 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,13 USD, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigte in den letzten Wochen zunehmend negative Kommentare über Nemaura Medical, was zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion führte. Die Aktie wurde auch weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.