Nemaura Medical Aktie: Was war das denn?

Die Nemaura Medical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,44 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,083 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -81,14 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,12 USD) liegt über dem aktuellen Kurs (-30,83 Prozent) und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Nemaura Medical in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 42,11 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 49,68 keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Nemaura Medical veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.