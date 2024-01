Nemaura Medical Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die technische Analyse der Nemaura Medical Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,188 USD einen Abstand von -66,43 Prozent vom GD200 (0,56 USD) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,22 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal zeigt, da der Abstand -14,55 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Nemaura Medical-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nemaura Medical liegt bei 42,4, was darauf hinweist, dass die Situation als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was ebenfalls als Indikator für eine "Neutral"-Situation gilt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Nemaura Medical wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war. An zwei Tagen überwog hingegen die negative Kommunikation. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bezüglich der Aktie gab, weshalb die Bewertung hierfür als "Schlecht" ausfällt. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Nemaura Medical daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.