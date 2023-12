Nemaura Medical Aktie: Finger Weg!

In den letzten Wochen wurde bei Nemaura Medical eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Die sozialen Medien zeigen eine Tendenz zu negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Nemaura Medical daher für dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend des Unternehmens negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nemaura Medical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,57 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,202 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nemaura Medical-Aktie kurzfristig als überverkauft einzustufen ist. Für den 25-Tage-RSI wird jedoch eine neutrale Bewertung vergeben.

Die Stimmung rund um Nemaura Medical wurde auf sozialen Plattformen als neutral eingestuft. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen in den sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nemaura Medical in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss, während die technische Analyse auf einen negativen Trend hinweist.