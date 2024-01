Nelnet Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Aktienkurs von Nelnet wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor als unterdurchschnittlich bewertet, da die Rendite mit -1,24 Prozent mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso fällt die Rendite im Vergleich zur Verbraucherfinanzierungsbranche mit 20,29 Prozent deutlich niedriger aus. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nelnet-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 91,65 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 82,89 USD, was einem Unterschied von -9,56 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 86,14 USD, was einem Unterschied von -3,77 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Nelnet daher in der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nelnet-Aktie liegt bei 89,45, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Nelnet-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.