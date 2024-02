Nelnet Aktie: Ist es das gewesen?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung von Aktien. Bei Nelnet ergab die Untersuchung interessante Aspekte. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führte.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Nelnet erhält eine neutrale Bewertung sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25, da der Titel weder überkauft noch überverkauft ist.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Nelnet diskutiert. Obwohl es in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt positive Themen gab, erhält die Aktie heute insgesamt eine neutrale Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche und dem "Finanzen"-Sektor hat Nelnet in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance gezeigt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie. Mit einer Performance von -1,24 Prozent liegt Nelnet deutlich unter dem Branchen- und Sektordurchschnitt.