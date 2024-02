Nelnet Aktie: Aus und vorbei!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was das Anleger-Sentiment für die Aktie von Nelnet positiv beeinflusst. Insgesamt wurde die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Auch in Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie positiv eingeschätzt, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,51 unter dem Branchendurchschnitt liegt, was auf eine Unterbewertung hindeutet.

Allerdings zeigt der Relative Strength Index (RSI) in den letzten 7 Tagen einen Wert von 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Die 25-Tage-RSI zeigt jedoch einen neutralen Wert, was zu einer gemischten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Nelnet.

Der Aktienkurs von Nelnet hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,24 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Verbraucherfinanzierung"-Branche eine Underperformance von -10,8 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite 5,54 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.