Nelly AB Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Nelly-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 50,62 im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung für Nelly führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Nelly ist kaum verändert, was die neutrale Einschätzung bestätigt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nelly-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen deutlichen Anstieg um 46,38 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund eines geringen Anstiegs um 2,85 Prozent.

Insgesamt wird die Nelly-Aktie somit mit einer neutralen bis positiven Bewertung versehen, basierend auf verschiedenen Analysemethoden und Einschätzungen.