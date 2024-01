Nelly AB Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength Index (RSI) der Nelly-Aktie liegt bei 32,56 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch -verkauft. Die RSI25-Bewertung für die Nelly-Aktie beläuft sich auf 38, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Nelly-Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nelly-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,46 SEK liegt und der letzte Schlusskurs bei 15,75 SEK um 66,49 Prozent abweicht, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,79 SEK) liegt über dem letzten Schlusskurs (+14,21 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nelly-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und Buzz rund um die Nelly-Aktie zeigen, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Tendenz in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität führte zu einem neutralen Rating, da die Anleger in etwa gleichem Maße wie üblich über das Unternehmen diskutierten. Insgesamt erhält die Nelly-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Nelly besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt eine überwiegend positive Richtung in den Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Nelly-Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.