Nel – thyssenKrupp nucera. H2-Player gegenübergestellt. Elektrolyseure als zukünftiger Engpassfaktor? „And the winner is…

Nel – thyssenkrupp nucera sind zwei der mittlerweile zahlreichen Konkurrenten in einem von förmlich explodierender Nachfrage geprägten Markt. Es geht darum, wessen Elektrolyseure, welche Technologie, den Zuschlag erhält. Und so werden die Märkte der Zukunft jetzt verteilt. Wer hat die besseren Karten?

Der kleine und wendige Anbieter aus Norwegen, der gerade seine zweite Gigafactory in den USA aufbaut und seine Serienfertigung in Heroya gerade von 500 MW auf 1 GW erweitert? Der auf PEM und alkalische Elektrolyseure setzt. Oder die 66% Beteiligung der Thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001), die auf die Grossprojekt-Expertise eines Konzerns setzen kann. Die durch ihre klassischen Geschäftsfelder bereits schwarze Zahlen schreibt. Und ihre Expertise in der Chlor-Alkali-Elektrolyse mit über 10 GW installierter Leistung auch für die propagierte Alkalische-Wasserelektrolyse-Technologie (AWE) zur Gewinnung grünen Wasserstoffs einsetzt.

Momentaufnahme – wo stehen Nel thyssenKrupp nucera derzeit. Wer hat derzeit die Nase vorne?

Und nach dem wohl bald anstehenden Börsengang der thyssenKrupp nucera, um Kapital für weitere Wachstumsinvestitionen zu bekommen, werden sich dann zwei fokussierte „Pure Player“ gegenüber: NEL Asa (ISIN: NO0010081235 vs. thyssenkrupp nucera. Wie viel ist die Thyssen-Tochter „wert“? Was bringen die direkten Wettbewerber „in die Waagschale“? Welcher Wert ist das bessere Investment? Schwierig zu entscheiden, wenn man nicht mal die Konditionen des thyssenkrupp nucera Börsengangs kennt. Zuletzt verglichen wir die beiden Wasserstoff’s vor rund einem Jahr – seitdem hat sich einiges geändert.

Die Visibilität der Wasserstoffpipeline erhöhte sich, der politische Wille zum Schaffen einer Wasserstoffwirtschaft nahm durch den Ukrainekrieg noch zu. Erste ICPEI-Mittel wurden freigegeben. REPowerEU wurde präzisiert, Zielvorgaben wurden gemacht. Biden schuf mit dem Inflation Reduction Act eine effektive H2-Subventionsmaschine. Weltweit werden Wasserstoffprojekte in die Umsetzungsphase gehoben oder stehen kurz davor – und hier wollen beide Player ihr Stück vom Kuchen abhaben.

Vergleich Nel thyssenkrupp nucera. Umsatz, Aufräge, Technologie, Soft facts.

Wenn man die Grössenordnung der thyssenKrupp nucera Auftragspipeline betrachtet, könnte man schon beeindruckt sein – ob ihrer schieren Grösse: Neben den 2 GW Elektrolyseur-Kapazität,die man für das saudische NEOM-Projekt liefern kann, kommen weitere Grossaufträge: von der brasilianischen Unigel für anfangs 60 MW Elektrolyseur-Kapazität, Shells 200 MW Elektrolyseur in Rotterdam, 40 MW für Airproducts Arizona-Projekt. Während die Auftragseingänge mit 1,34 Mrd EUR sich gegenüber dem Vorjahr (377 Mio EUR) annähernd vervierfachten, zeigte sich besondere Dynamik im Bereich der alkalischen Elektrolyse: von 89 Mio EUR Aufträgen in 2020/21 kam man auf nunmehr 970 Mio EUR in 2021/22 – Stand 30.09.2022.

Bei solchen Gross-Aufträgen sollten die Manager von Nel aufhorchen. Aber auch die Norweger können mittlerweile Grossaufträge – durchaus beeindruckende 40 MW für HyCC (6.02.23), 120 MW für HH2E (6.1.23), 40 MW von Statkraft (14.11.22), 60 Mio EUR-Auftrag von Woodside für Elektrolyseurkomponenten(15.10.22) und der erste Grossauftrag der Norweger über 200 MW von einem „US-Kunden“ (18.7.22). Vergleichen wir nun Äpfel mit Birnen? Nel bietet neben Elektrolyseuren noch H2-Tankstellenanlagen-Pakete an, ist an anderen Unternehmen der Branche (Everfuel) beteiligt, während thyssenkrupp nucera neben Elektrolyseuren auch Wasserreinigungstechnologien, und Säurerecyclinganlagen anbietet. ABER FÜR BEIDE IST DIE ELEKTROLYSEUR PRODUKTION FÜR WASSERSTOFF (und Wartung) DAS ERKLÄRTE ZUKUNFTSGESCHÄFT – DER WACHSTUMSMARKT.

Nel – thyssenkrupp nucera: Umsätze, Status quo und Erwartungen.

Nel erreichte in den ersten neun Monaten 2022 einen Umsatz von 579 Mio NOK (ca. 53 Mio EUR) – nur unwesentlich mehr als die 550 Mio NOK im Vorjahreszeitraum. Der Verlust summierte sich auf 456 Mio NOK in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres , Schätzungen deuten auf einen Jahresumsatz von 881 Mio NOK (ca.80 Mio EUR) hin. Und das bei einem Jahresverlust, der in Höhe von rund 666 Mio NOK (ca. 60 Mio EUR) erwartet wird. Nach Schätzungen erreicht Nel in 2025 den Breakeven. Zum 30.09.2022 bezifferte Nel seinen Auftragsbestand auf 2,103 Mrd NOK (ca. 191 Mio EUR) – eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahreswert. Und die 60 Mio EUR Order von Woodside wurde erst im Q4 verbucht! Neue Zahlen zum 31.12.022 kommen wahrscheinlich am 28.02.2023.



thyssenkrupp nucera erzielte im Geschäftsjahr 2021/22 zum 30.09.2021 einen Umsatz von 383 Mio EUR (2020/21: 319 Mio). Hier stiegen die Umsätze der alkalischen Elektrolyse von 5 Mio EUR auf 51 Mio EUR überproportional an – Chlor-Alkali stieg „nur“ von 314 Mio EUR auf 322 Mio EUR. Und das EBITDA verringerte sich von 30 Mio EUR auf 12,5 Mio EUR in 2021/22 und das EBIT sank auf 9 Mio EUR nach zuvor 26,9 Mio EUR. Immer noch schwarze Zahlen.

Man kann so, anders als Nel oder Plug Power das Wachstum – zumindest bisher – aus eigener Kraft finanzieren. Und für den grossen Kapazitätssprung ist ja immer noch das IPO im Raum stehend. Zu dem Gewinn vor Steuern und Zinsen trug bisher ausschliesslich das „Nicht-H2-Elektrolyseur-Geschäft“ bei. Für die Elektrolyseur-Sparte wird der Break-even für das Geschäftsjahr 2023/24 erwartet. Während die Auftragseingänge mit 1,34 Mrd EUR sich gegenüber dem Vorjahr (377 Mio EUR) annähernd vervierfachten, zeigte sich besondere Dynamik im Bereich der alkalischen Elektrolyse: von 89 Mio EUR Aufträgen in 2020/21 kam man auf nunmehr 970 Mio EUR in 2021/22 – Stand 30.09.2022.

Zum 31.12.2022 gibt es nur die thyssenKruopp-Gesamtkonzernzahlen mit nur zwei Aussagen über nucera, die „thyssenkrupp nucera konnten die Umsätze aufgrund von Großprojekten deutlich verbessern“ und „Eine Ausnahme bildete thyssenkrupp nucera mit einem positiven, aber aufgrund von höheren Entwicklungskosten für Wachstum leicht rückläufigem Ergebnis.„

Und wie sind die Zahlen zu werten? Nel wird derzeit mit rund 2,52 Mrd EUR (Kurs Tradegate, 17.02.2023, 14:00 Uhr – 1,54 EUR) an der Börse bewertet. Dass ist ca. das 31 fache des 2022e Umsatzes, ca. das 7,3 fache des für 2025 erwarteten Umsatzes (3,79 Mrd NOK). thyssenkrupp nucera erzielte 383 Mio EUR Umsatz in 2021/22 und erwartet für 2024/25 laut den Projektionen des Capital Markets Day’s Umsätze für die Elektrolyseur-Sparte von 600 bis 700 Mio EUR und dazu kommen noch rund 300 Mio EUR Umsatz „aus den anderen Sparten“ für das Geschäftsjahr 2024/2025 – warum man hier einen anderen Bezugszeitraum wählte, entzieht sich unserer Kenntnis. Und welcher „Wert“ wäre nun für die thyssen nucera Aktie angemessen? Keine Ahnung. Nel’s Bewertungs-Relationen sprächen für einen relativ hohen Kurs. Betrachtet man nur die Wasserstoff-Elektrolyse-Umsätze von 51 Mio EUR bei nucera? Oder die – bereits profitablen – 322 Mio EUR Chlor-Alkali-Elektrolyse-Umsätze? Oder das Elektrolyse-Orderbuch von thyssenKrupp nucera von 970 Mio EUR gegenüber den 191 Mio EUR Nel’s (80%-Elektrolyse plusrund 20% Tankstellen) zum 30.09.2022?

Nel – thyssenkrupp nucera: Projektpipeline

Und bezüglich Projektpipeline sieht Nel zuletzt goldene Zeiten auf sich zukommen: „External and internal analyses support a market view that multiple gigawatts of electrolyser projects will reach final investment decision before 2025.“ (Nel Q3-Bericht). Man erwartet höhere Margen verhandeln zu können und bei Grossprojekten einiges an Erfolgen demnächst erreichen zu können. Hier spricht man von vielen Gigawatt – ein mehr als Quantensprung für die Norweger:



„ Nel is now able to negotiate large contracts with more favourable terms and conditions for projects that will be realised several years into the future. …

… has recently received two large-scale purchase orders and consequently the order book continues to grow rapidly. Nel is in an excellent position to maintain its lead in electrolysers. Nel’s production capability is also an important differentiating factor short- to mid-term. Based on a large and growing pipeline of opportunities

and improved funding schemes in both the EU and the US, Nel expects to win several new large-scale orders going forward. Higher revenues in combination with higher margins on individual contracts and improved execution will yield significantly improved profitability in electrolyser in the years to come. “

Hier kann thyssekrupp nucera auf die grossen Big Points von Neom und Shell verweisen, die sich allein zu einem Gesamtauftragsvolumen von 2,2 GW summierten. Respekt. Und dazu kommen die zuletzt mit den Zahlen zum 30.07.2022 (Neunmonatszahlen) kommunizierten „Aufträge “ in der Pipeline zum Stand 30.08.2022. Hier differenziert thyssenkrupp nucera in zwei Kategorien: Einmal Projekte, bei denen „man im Gespräch“ ist, interagiert hat, deren Ausführung aber noch nicht sicher oder verabschiedet ist: insgesamt 97 Projekte mit einer durchschnittlichen Grösse von 135 MW, einem potentiellen Gesamtvolumen von 17 Mrd EUR respektive 43 GW. Zum anderen spricht man von „actively pursued projekts“ in einem Gesamtvolumen von 6,8 GW respektive gut 2,9 Mrd EUR, aufgeteilt auf insgesamt 28 Projekte mit einer Durchschnittsgrösse von rund 240 MW.

Hier werden letztendlich die „geschriebenen Aufträge“ entscheidend sein. Aufgrund des Konzernhintergrunds sollte thyssenkrupp nucera eine höhere Credibility besitzen auch Grossprojekte stemmen zu können. Zuletzt konnte aber Nel bei den Grossen punkten mit drei oder vier Grossaufträgen, je nachdem man zählen will. Und bei thyssenKruppnucera ist seit dem Unigel-Auftrag im letzten Jahr kein neuer Grossauftrag gemeldet worden. Änderung in der Kommunikation oder muss man noch an weiteren Aufträgen arbeiten? Interessant auch, dass man keine Zahlen zur Auftragspipeline mehr veröffentlicht. Bis zumStand 30.08.2022 üblich gewesen. Aber letztendlich ein offenes Rennen mit wohl gleichen Chancen für beide..

Nel – thyssenkrupp nucera: Liquidität, Wachstumsfinanzierung, Kapazitäten

Nel Asa konnte in den letzten Jahren immer wieder die Stärke „ihrer Aktie“ nutzen, um den Liquiditätsbedarf des Unternehmens „bis zum Breakeven“ in 2025 zu decken. Zum Stand Ende Q3/2022 betrug der Cash Bestand der Norweger rund 3,52 Mrd NOK (rund 320 Mio EUR). Könnte sogar knapp reichen, falls Nel in den nächsten Jahren Verluste „im Rahmen der Schätzungen“ einfahren würde. Dennoch sollte immer mit einer Kapitalmassnahme gerechnet werden. In Heroya investiert man gerade in die Verdopplung der Kapazitäten von 500 MW auf 1 GW und im amerikanischen Werk baut man gerade die zweite vollautomatische Elektrolyseurfertigung analog Heroya auf – kostet erstmal Geld.



Bisher konnte thyssenkrupp nucera die Ertragskraft „der anderen Geschäftsfelder“ nutzen, um die Verluste und Entwicklungskosten der Elektrolyseur Sparte zu refinanzieren. Jetzt scheint man „eine Schippe drauflegen zu wollen“. Ausgehend von einem verfügbaren „Cash“ zum 30.09.2022 im wohl dreistelligen Mio EUR Bereich (letzetr berichteter Stand 30.06.2022 (!) 258 Mio EUR) will man über das anstehende IPO zwischen 500 und 600 Mio EUR im Rahmen einer Kapitalerhöhung für das weitere Wachstum sichern. Derzeit verfügt thyssenkrupp nucera über eine Produktionskapazität von jährlich 1 GW, die auf 5 GW ausgebaut werden soll.

Wenn man die thyssenkrupp nucera Begründung für die Kapitalmassnahme von 500-600 Mio EUR ernst nimmt, müssten hier Vorteile für die Dortmunder liegen. Denn es heisst am Capital Markets Day, man benötige diese Cash Stärke um einerseits mit seiner finanziellen Stärke „ to meet counterparty requirements“. Und andererseits, um Grossprojekte stemmen zu können: „ to deliver on large scale projects incl. provision of required guarantees“.

Nel -thyssenkrupp nucera: PEM Elektrolyse vs „ alkalische Wasserelektrolyse „

Und mit dieser Fragestellung bewegen wir uns in eine Glaubensfrage, welches Verfahren besser geeignet, skalierbarer oder effizienter für die Herstellung „grünen Wasserstoffs“ geeignet ist. Auf jeden Fall verfolgen die beiden Unternehmen zwei unterschiedliche Technologieansätze. Wobei neben Nel beispielsweise auch Plug Power oder Siemens Energy auf die PEM Elektrolyse setzt.

FAZIT: Letztendlich entscheidet der Emissionspreis der thyssenkrupp nucera Aktie bei einem Börsengang „wenn die Bedingungen am Markt günstig sind“ über den Vergleich der beiden „Pureplayer“ – wird spannend.

Charttechnik – nicht zu entscheiden, da nur Nel Asa derzeit börsengehandelt ist. Hilfsweise haben wir die Kursentwicklung des 63%-Mutterkonzerns ThyssenKrupp AG der Nel Asa gegenübergestellt:



