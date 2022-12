Nel thyssenKrupp RWE SFC Energy Ballard Power NIKOLA Enapter Wolftank-Adisa Plug Power – Wasserstoffs weiter unter Druck. H2-Update. Hoffnungsschimmer Aufträge? Verträge? Analysten?

Chart: NEL Asa | Powered by Chart: NEL Asa | Powered by GOYAX.de

Ballard Power setzt auf Mobilitätslösungen mittles Wasserstoff. Während man bei den „Bussen“ weltweit seine Position als Marktführer auch bei vervielfachter Nachfrage „auf Sicht“ zu festigen versucht, ist der Einsatz von Brennstoffzellen in der Schiffafhrt noch in einem „frühen Stadium“. Der Kurs der Balalrd Power Aktie bewegt sich aktuell wieder bedrohlich nahe an den Jahrestiefstkursen. Und schaut man sich die anderen „Amerikaner“ an, wie Plug Power, Bloom Energy oder NIKOLA ist es derzeit nicht die Zeit für Wasserstoffaktien.Neben der unstrittig exorbitant und auf Jahre wachsenden Nachfrage nach Wasserstofflösungen, scheint die Frage, ob die seit „immer“ Verluste produzierenden H2-Pureplayer bei steigenden Umsätzen profitabel werden können. Manche sehen gerade jetzt selektiv günstige Einstiege, andere sehen Wasserstoff als alle paar Jahre wiederkehrendes Modethema ohne nachhaltigen Erfolg.

Bei BallardPower geht es jetzt verstärkt um maritime Einsätze ihrer Brennstoffzellen

Denn neben den Bussen ist Ballard Power auch in diesem segment vorne dabei und versucht durch Leuchtturmprojekte – wie die erste wasserstoffbetriebene Fähre der Welt – seine Zeichen zu setzen. Begehrt ist der Brennstoffzellen-Markt für die Seefahrt allemal – eigentlich alle Brennstoffzellenhersteller betonen die Bedeutung dieses zukünftigen Einsatzfeldes für ihr Produkt. Und nach der MF Hydra, die als weltweit erstes Fährschiff Brennstoffzellen im norwegischen Linienverkehr einsetzt und so den „Proof of concept“für Ballard Brennstoffzellen liefern soll, kann Ballard diese Woche einen weiteren Auftrag aus für den Transport auf See gewinnen. Ein Auftrag mit Perspektive, erteilt von Amogy Inc., die namhaften Investoren (u.a. Amazon’s Climate Pledge Fund, AP Ventures, SK, Saudi Aramcoand DCVC.) finanziert wird. Der Kampf um zukünftige Marktanteile ist voll entbrannt – und Ballard Power scheint gute Karten in diesem Spiel zu haben.

Strom aus Ammoniak – durch Ballard Power’s Brennstoffzellen erzeugt – für maritime Anwendungen. Erstmal 3 – und dann 7 und danach….

Amogy Inc., spezialisiert auf energiedichte Ammoniak-Antriebslösungen, erwirbt in einem ersten Schritt – zur Auslieferung in 2023 – drei Brennstoffzellen-„Motoren“ von Ballard Power Systems. Derbestellte FCwaveTM-Motor von Ballard ist ein skalierbares Brennstoffzellensystem, das für den Betrieb in Meeresumgebungen zertifiziert ist. Die proprietäre Ammoniak-to-Power-Plattform von Amogy basiert auf einer Ammoniak-Cracking-Technologie, die die Gewinnung von Wasserstoff an Bord für Kraftstoff in einem Wasserstoffmotor ermöglicht. Die Plattform von Amogy wurde in mehreren industriellen Anwendungen bereits erfolgreich demonstriert. Das Amogy-Team skaliert derzeit die Technologie für den Einsatz in Seeschiffen, mit Plänen für einen Tankkahn- und Schlepperbetrieb. HIER EINZELHEITEN ZU DIESEM AUFTRAG – HIER.