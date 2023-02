Nel’s Aktie durch Morgan Stanley beflügelt. Shorts mittlerweile tiefrot. Dazu Produktionsengpass. REPowerEU und Inflation Reduction Act sind Katalysatoren für Branche.

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Nel Aktie arbeitet sich mittlerweile an die 1,70 EUR heran – um 9:35 Uhr sah man 1,71 EUR, danach wurde es ruhiger bei aktuell 1,65 EUR. Nach den beiden Top-Meldungen „rund um den Habeck-Besuch“ in Heroya meldete Nel Dienstag einen vielsagenden Auftrag gewinnen: 12 Mio EUR für 40 MW Elektrolyseurleistung.

Eigentlich noch spannender als der Auftrag an sich waren die Begleitumstände: Der Auftraggeber erteilt den Elektrolyseur-Auftrag VERBINDLICH, obwohl die endgültige Investitionsentscheidung für den Einsatzort des Nel Elektrolyseurs erst in 2024 fallen soll. Die Presseerklärung vom 6.02.2023 der Nel Asa ist eindeutig und unmissverständlich: „…the company (Nel’s Auftraggeber) is working towards a final investment decision (FID) in 2024, in close alignment with SkyNRG and its partners.“ Und gleichzeitig spricht Nel von „This is a firm purchase order for alkaline electrolyser equipment. Electrode production is estimated to commence in Q4 2025. „. Erste Bestätigung für die von IEA und diversen Analysten erwarteten Engpässe bei der Produktion von Elektrolyseuren?



Elektrolyseur-Engpass voraus? Bereits die RWE-Order für ITM Power vor wenigen Tagen enthielt Hinweise…

Und bei der RWE-Order für ITM Power, die von Linde Engineering als Generalunternehmer durchgeführt wird, vor einigen Tagen über insgesamt 200 MW Elektrolyseur-Leistung, hiess es bereits vielsagend in der Presseerklärung von RWE vom 31.01.2023 folgendermassen: „Bestellung trotz ausstehendem IPCEI-Förderbescheid, damit geplanter Fertigstellungstermin weiterhin erreichbar ist. –„Wir gehen mit dieser Beauftragung in Vorleistung, um die geplanten Fertigstellungstermine für GET H2 zu halten. (Presseerklärung RWE, 31.01.2023).

REPowerEU und Inflation Reduction Act als Treiber für Wasserstoffwirtschaft – Morgan Stanley sieht Nel als einen der möglichen Profiteure. Grund für das heutige Kursplus?

Morgan Stanley hat in einer heute vor Handelsbeginn veröffentlichten Studie die Nel-Aktie von „Equal-weight“ auf „Overweight“ hochgestuft. Und gleichzeitig das Kursziel von 13,00 auf 22,00 NOK angehoben. Analyst Arthur Sitbon erwartet durch die Initiativen insbesondere in Europa und den USA (Inflation Reduction Act, REPowerEU) kräftige Impulse für die Wasserstoffwirtschaft. Und Nel soll davon als Anbieter von Elektrolyseuren, H2-Speicherung und Betankungs-Lösungen besonders profitieren – auf beiden Kontinenten, da man jeweils lokal produziere. So hat Nel neben der Produktionsanlage in Heroya, deren Kapazität gerade von 500 MW auf 1 GW verdoppelt wird, bereits vor einiger Zeit entschieden, in den USA in den Ausbau ihrer Produktionsanlagen für Elektrolyseure zu investieren.



Shortseller auf Nel derzeit alle kräftig in rot. Leidensdruck steigt. Wann wird der erste nervös? Die zuletzt gesehenen kräftigen Schwankungen bei den Shortpositonen auf Nel in 2023 in einer Range von 4,81% auf 5,7%, dann wieder auf 5,6 % und 6,0 % (jeweils Wochensicht) bewegen sich seit einiger Zeit im Bereich „um die 5,4%“. Nach der zuletzt gesehenen Kursentwicklung möglicherweise eine gewisse Vorsicht bei den Shortsellern? Ob die reicht für ein Ziehen der Reissleine? Wohl noch zu früh, wohl noch zu geringe Verluste, aber wer weiss was noch kommen mag….

Aktuell – Stand 7.02.2023 und Stand 20.01.2023 im Vergleich – spannende Entwicklung:

Positionsgrösse

Wert in NOK

G/V Freitag

Kurs der ersten Shortpositon Gesamtveränderung der Position in NOK Arrowstreet Capital, Limited Partnership 0.69 %

0,79 % 198,81 M

196.35 M -5,11 M

–0.94 M 14.31 NOK – 26,2 M

–17.66 M Ennismore Fund Mangement Limited 0.57 %

0,57 % 163,32 M

140.61 M -4,20 M

-0.67 M 15.62 NOK –23,69 M

-0.94 M Helikon Investments Limited 2.31 %

2,22 % 660,19 M

548.11 M – 16,98 M

-2.61 M 12.72 NOK -80,76 M

-104.71 M Marshall Wace Llp 0.69 %

0,69 % 199,20 M

171.51 M -5,12 M

-0.82 M 14.08 NOK -45,68 M

-17.94 M Odey Asset Management Llp 0.54 %

0,54 % 155,67 M

134.03 M -4,05 M

-0.64 M 12.05 NOK -53,00 M

-31.31 M Qube Research & Technologies Ltd 0.58 %

0.58 % 156,33 M

143.38 M -4,28 M

-0,68 M 16,29 NOK -16,50 M

+ 6,70 M SUMME 5,38 %

5.39 % 1,543.72 M

1,333.99 M -39,69 M

– 6,36 M

– 245.86 M

-165.86 M Quelle: Norwegische Finanzaufsicht – www. Finanstilsynet.no

Insgesamt „liegt man hinter“ bei Nel. noch nicht richtig dramatisch, aber natürlich werden Shortpositonen laufend von Risikomanagement, Compliance und Management beobachtet und auf ihre Perspektive geprüft.



Aber die Gretchenfrage ist und bleibt dabei: KANN NEL AUCH GEWINNE ERZIELEN? WANN ERRREICHT MAN DEN BREAK-EVEN? Vielleicht geben die Q4-Zahlen, die mit der Bilanz wohl wieder im März anstehen, einen ersten Hinweis…

