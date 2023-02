Nel vor guten Nachrichten? Total und Air Liquide planen 100 Wasserstofftankstellen. Wiederholt sich Hysetco-Order?

Nel Aktie hat mittlerweile die 1,60 EUR überwunden – allein im Januar stieg die Aktie der Norweger um über 18%. Seit den beiden Top-Meldungen „rund um den Habeck-Besuch“ in Heroya gab es keine operativen Meldungen mehr aus Norwegen. Wäre langsam wieder Zeit? Würde zumindest die Kursentwicklung stützen.

Während seit der Veräusserung der Beteiligung Nel’s an Hyon AS die Hoffnungen auf Aufträge für die geplante H2-Hafeninfrastruktur eher geschwunden sind, macht eine andere Meldung diese Woche Hoffnung. Wasserstofftankstellen sind zwingend erforderliche Verteilstellen eines flächendeckenden Wasserstoff-Infrastrukturnetzes.

Während vor zwei Tagen Plug Power (ISIN: US72919P2020), der direkte Elektrolyseur-Konkurrent Nel’s, für seine „pedestial customers“ in Europa und deren Logistikcenter, die mit wasserstoffbetriebenen Gabelstaplern ausgestattet werden sollen, die französische Hydrogen Refueling Solutions SE (ISIN: FR0014001PM5) mit der Lieferung von 4 Wasserstofftankstellen in 2023 und optional 10 weitere Stationen innerhalb der nächsten 24 Monate beauftragte, sieht es für Nel’s Tochter Nel Hydrogen Fueling bei einem wesentlich grösseren Happen besser aus.

TotalEnergies und Air Liquide schmieden Wasserstoff-Tankstellen Joint Venture mit 100 neuen H2-Tankstellen europaweit. Nel mit Chancen?

Die beiden Konzerne planen derzeit bereits 2023 die Verträge so weit „rund zu haben“, wie am Donnerstag mitgeteilt, dass mit dem Aufbau von 100 Wasserstofftankstellen für schwere Nutzfahrzeuge in Europa begonnen werden kann. Unter dem Markennamen Total soll in den kommenden Jahren in Frankreich, den Beneluxländern und Deutschland soll so ein H2-Netzwerk entstehen. Und warum könnte Nel’s Tankstellentochter heir gute Chancen bei der auftragsvergabe haben? Hier muss etwas ausgeholt werden.

Am 21.03.2022 konnte sich Nel Hydrogen Fueling über einen Auftrag des französischen Wasserstoff Joint Ventures Hysetco freuen: Mehrere Wasserstofftankstellen-Module vom Nel-Typ „H2StationTM“ sollten an der künftigen Hysetco-Station in Le Bourget noch 2022 in Betrieb genommen werden. Spannend wird dieser Auftrag für die Zukunft, wenn man sich die Mitglieder des damaligen Auftraggeber-Konsortiums ansieht: An dem Wasserstoff Joint Venture Hysetco sind neben STEP (Société du Taxi Electrique Parisien)Toyota und Kouros nämlich auch AIR LIQUIDE und – seit Mai 2021 – TotalEenrgies mit 20%.

Bereits in 2022 erteilte ein Joint Venture unter Beteiligung von Air Liquide und TotalEnergies einen Tankstellenauftrag an Nel – gegen alle Konkurrenz.

Sollte für die Norweger die Chancen bei den neuerlich zu vergebenden Aufträgen für 100 Wasserstofftankstellen nicht unbedingt hinderlich sein. Sollte man zumindest denken können. Vielleicht kommt diesmal kein neuer grosser Elektrolyseur-Auftrag von Nel’s Presseabteilung, sondern mal ein wirklcih grosser tankstellen-Auftrag?

Aber die Gretchenfrage ist und bleibt dabei: KANN NEL AUCH GEWINNE ERZIELEN? WANN ERRREICHT MAN DEN BREAK-EVEN? Vielleicht geben die Q4-Zahlen, die mit der Bilanz wohl wieder im März anstehen, einen ersten Hinweis…

Chart: NEL Aktie | Powered by GOYAX.de