Nel Zahlen. Und? Erwartungen Umsatz übererfüllt. Aber auch mehr Verluste. Starke Auftragseingänge.

Durchschnittliches Kursziel bereits überschritten – mehr als insgesamt HALTEN gibt es bei den Analysten derzeit nicht bei Nel. Ob sich das nach den Quartalszahlen ändern wird? Auf jeden Fall sollten die Zahlen mit Argusaugen seziert werden – von Anlegern und Analysten. Auch wenn die Gretchenfrage ist und bleibt: KANN NEL AUCH GEWINNE ERZIELEN? WANN ERREICHT MAN DEN BREAK-EVEN? So sollten doch die Q4-Zahlen und damit die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022 einen Hinweis geben, inwieweit die Norweger „im Plan liegen“. Wichtig wird dabei gerade der Auftragseingang sein. Zuletzt konnte Nel seinen Auftragsbestand zum 30.09.2022 kräftig auf 2,1 Mrd NOK steigern (zum 30.09.2022 noch 1,1 Mrd NOK). Und jetzt ist natürlich die weitere Entwicklung spannend – laut Bloomberg lägen die Erwartungen zum 31.12.2022 durchschnittlich bei rund 2,7 Mrd NOK (ca. 250 Mio EUR). UND?

HIER DER STAND DER ANALYSTENURTEILE – VOR DEN ZAHLEN: 24 Analysten covern die Nel Aktie und kommen zu einem durchschnittlichen Kursziel von 14.93 NOK (knapp unter dem aktuellen Kursniveau). Gemischtes Bild: 6 mal KAUFEN, 2 mal AUFSTOCKEN, 9 mal HALTEN, 1 mal REDUZIEREN und 6 mal VERKAUFEN. Die Aktie ist wohl nach Meinung der Akteure dem Operativen vorausgelaufen. Langfristig werden Chancen gesehen…

Erwartungen für das Geschäftsjahr 2022 / Q4 der Nel Asa – zum Abgleich mit den Zahlen.

erwartet 880 Mio NOK Umsatz 2022 / 249 Mio NOK Umsatz Q4. – REAL 994 Mio NOK in 2022 / 414 Mio NOK (plus 67%) im Q4. „A ll segments, Fueling, PEM electrolysers and alkaline electrolysers experienced strong growth compared to same quarter last year. “



erwartet Minus 887 Mio NOK EBIT 2022 / Minus 241 Mio NOK Q4 – REAL Minus 1279 Mio NOK in 2022 / Minus 591 Mio NOK im Q4. Aufgrund einer Sonderabschreibung auf Fueling (Good Will und immaterielle Güter insgesamt 327 Mio NOK) erhöter EBIT-Verlust, EBITDA Verlust betrug 216 Mio NOK (Q4 2021: -168), Gründe: Verluste im Tankstellenbereich, geringe Margen in den 2020/21 akquirierten Aufträgen, die nun abgearbeitet werden. Dazu kommen hohe Ingenieurksoten für die Teilnahme an grossen Projekten (Elektrolyseur-Ausschreibungen)



erwartet Minus 667 Mio NOK Verlust 2022 / Minus 253 Mio NOK Q4 – REAL Minus 1.171 Mio NOK in 2022 / Minus 721 Mio NOK im Q4



Mit einer vollen Kasse von 3.139 Mio NOK zum Jahresende , zum 30.09.202 betrug der Kassenbestand noch 3.520 Mio NOK. Auf jeden Fall sollte in 2023 noch keine Kapitalerhöhung notwendig sein – möglicherweise ausreichend bis zum Break-Even, wenn nicht zu ehrgeizige Investitionspläne aufgelegt werden sollten.

erwartet 2,7 Mrd NOK Orderstand zum 31.12.2022 – Orderstand 2.613 Mio NOK zum 31.12.2022, Auftragseingang im Q4: 982 Mio NOK

Investitionsentscheidung USA-Standort gefallen. Zuerst 500 MW – Ziel bis zu 4 GW in neuer Gigafactory.

Nel teilt heute ebenfalls mit, dass die PEM – Produktionsstätte in Wallingford, Connecticut erweitert wird: Bis 2025 erstmal auf 500 MW (analog der ersten asubaustufe in Heroya) „This is an important milestone for Nel,“ erläutert Nel’s CEO, Håkon Volldal. „With this expansion, we will increase PEM production capacity substantially and simultaneously reduce stack cost and improve stack efficiency.“

Investitionskosten betragen für die erste Line rund 260 Mio NOK. „Last year we opened the world’s first fully automated alkaline electrolyser plant in Herøya, Norway. Now we will industrialize the PEM platform, and the expansion in Wallingford is an important first step,“ ergänzt Volldal.

Der Aufbau der ~500 MW PEM ist der erste Schritt für die US-Erweiterunsgpläne eienr Gigafactory mit einem Porduktionspotential von 4 GW – aufgeteilt in je 2 GW PEM und AEM Elektrolyseure.

Ausblick bei Nel? Neue Grossauftträge „in Aussicht“.

Nel erwartet, dass Elektrolyseur-Projekte mehrere Gigawatt erreichen werden und die endgültigen Investitionsentscheidung dafür vor 2025 getroffen werden sollten. Industrielle Anwendungen seien kurzfristig die vielversprechendsten Gelegenheiten. Da Kunden zunehmend die Versorgung mit Elektrolyseuren von qualitativ hochwertigen Lieferanten suchen, helfe die Engpassdiskussion Nel beim Abschluss.Nel verhandele in mehreren Grossprojekten, die „mehrfach realisiert werden sollen“ – also keine individuelle Anpassung mehr notwendig, die im Vorfeld viel Zeit erfordert. Ausgedrückt werde dies im wachsenden Orderbuch.

Die Produktionskapazität von Nel sei kurz- bis mittelfristig ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Basierend auf einer großen und wachsenden Pipeline von Anfragen/geplanten Projekten aufgrund verbesserter Förderprogramme sowohl in der EU als auch in den USA erwartet Nel, in Kürze mehrere neue Großaufträge zu gewinnen. Höhere Umsätze in Kombination mit höheren Margen bei Einzelverträgen und verbesserter Ausführung würden voraussichtlich in den kommenden Jahren zu einer deutlich verbesserten Rentabilität bei Elektrolyseuren führen, ebenso wie der Umsatz kräftig steigen solle. Trotz des positiven Trends dürfte der Auftragseingang von Quartal zu Quartal stark schwanken.

Betankung hat weniger rosige Aussichten.

Bei Fueling seien die aktuelle Marktdynamik und -aussichten anders als bei Electrolyser. Während der langfristige Marktausblick positiv sei, fehlten derzeit Auftragsdynamik – dauert halt noch länger bis massgebliche Zahlen von wasserstoffbetriebenen LKW und Transportern „auf der Strasse sind“.