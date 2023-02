Nel Zahlen-Auftritt vergeigt? Kurs: Ja. Analysten: Nein. Zahlen: Jein. News:?

Durchschnittliches Kursziel bereits überschritten – mehr als insgesamt HALTEN gab es VOR DEN ZAHLEN bei den Analysten nicht für die Nel Aktie. Und nach den Zahlen? Zuerst meldete sich die kanadische RBC Bank zu Wort: Weiterhin „OUTPERFORM“ mit einem Kursziel von 23,00 NOK – starkes Umsatzwachstum und Aussichten Elektrolyse-Sparte gefiel, negativ gesehen wurden hohe Verluste und Probleme bei der Tankstellen-Sparte.

Auch Jeffries blieb für Nel ASA nach Zahlen bei „BUY“ mit einem Kursziel von 20,00 NOK – Gründe ähnlich RBC, dazu wurden die kräftigen Abschreibungen bei der Tankstellensparte negativ gesehen. Auch Goldman Sachs blieb bei ihrer Einschätzung von „vor den Zahlen“ – „NEUTRAL“ mit einem Kursziel von 20,00 NOK. Neben den bereits „von den Kollegen genannten Punkten“ gefiel das grosse Orderbuch zum Jahresende. Und -wenig überraschend – auch Bernstein Research blieb bei dem vorherigen „OUTPERFORM“ – mit einem Kursziel von nur 17,00 NOK.

HIER DER STAND DER ANALYSTENURTEILE – VOR DEN ZAHLEN – und hat sich wohl nicht wesentlich geändert, wenn amn die bishe rerfoglten Updates betrachtet: 24 Analysten covern die Nel Aktie und kommen zu einem durchschnittlichen Kursziel von 14.93 NOK (knapp unter dem aktuellen Kursniveau). Gemischtes Bild: 6 mal KAUFEN, 2 mal AUFSTOCKEN, 9 mal HALTEN, 1 mal REDUZIEREN und 6 mal VERKAUFEN. Die Aktie ist wohl nach Meinung der Akteure dem Operativen vorausgelaufen. Langfristig werden Chancen gesehen…

Reaktionen der Anleger – zuerst, aber dann…

Direkt nach Veröffentlichung derZahlen überwog die positive Stimmung der Anleger: Zwischen 7:00 Uhr und auch noch bis zum Ende der Nel-Management Zahlen-Präsentation ging die Aktie „nach oben“ Dann setzte sich langsam eine gewisse enttäuschugn ein – die grossen Überraschungen waren ausgeblieben,

die bahnbrechende News hatte es nicht gegeben. Auch hatte man nicht „pünktlcih zu den Zahlen“ einen neuen Grossauftrag gemeldet. Beim „Wettbewerb“ gerne eingesetzte Newspolitik, um die „Zahlen“ im besseren Lich terscheinen zu lassen.

Stattdessen gab es „nur“ die Meldung zum sowieso schon allgemein erwarteten Ausbau der US-Porduktionsstätte auf erstmal 500 MW Kapazität. Natürlich – jetzt ist es offiziell, vorher wwar es nur angekündigt. Bestätigte hohe Zukunftshoffnungen, aber wie gesagt der Neuigkeitswert war eher gering. Wirkt , wenn überhaupt, erst auf Dauer bei den Anlegern. Insgesamt kein Ausverkauf – eher „unverändert“, wie die Analysten. Zu wenig Überraschungen.

Investitionsentscheidung USA-Standort gefallen. Zuerst 500 MW – Ziel bis zu 4 GW in neuer Gigafactory.

Nel teilt heute ebenfalls mit, dass die PEM – Produktionsstätte in Wallingford, Connecticut erweitert wird: Bis 2025 erstmal auf 500 MW (analog der ersten asubaustufe in Heroya) „This is an important milestone for Nel,“ erläutert Nel’s CEO, Håkon Volldal. „With this expansion, we will increase PEM production capacity substantially and simultaneously reduce stack cost and improve stack efficiency.“

Investitionskosten betragen für die erste Line rund 260 Mio NOK. „Last year we opened the world’s first fully automated alkaline electrolyser plant in Herøya, Norway. Now we will industrialize the PEM platform, and the expansion in Wallingford is an important first step,“ ergänzte Volldal. Der Aufbau der ~500 MW PEM ist der erste Schritt für die US-Erweiterunsgpläne eienr Gigafactory mit einem Porduktionspotential von 4 GW – aufgeteilt in je 2 GW PEM und AEM Elektrolyseure.

Und hier die Erwartungen und die erreichten Zahlen. Nel mit Licht und Schatten.

Zusammenfassend lässt sich positiv hervorheben, dass der Umsatz wesentlich höher ausfiel, als die Erwartungen. Und das Orderbuch erreichte annähernd die optimistischen Erwartungen der Marktteilnehmer – auch hier eine wesentliche Steigerung. Negativ waren die auch wesentlich über den Erwartungen liegenden operativen Verluste. Und das negative EBITDA sich dann nochmals kräftig durch ausserordentlcihe Abschreibungen wegen der schwächelnden Tankstellensparte, was auch den Unternehmens-Verlust in ungeahnte Höhen trieb.

Erwartungen für das Geschäftsjahr 2022 / Q4 der Nel Asa – Zahlen.