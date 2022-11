Nel ThyssenKrupp nucera EWE SFC Energy Ballard Power Plug Power – Wasserstoffs diese Woche im Fokus. Kurssteigerungen eine Frage der Zeit?

Nel ThyssenKrupp nucera EWE SFC Energy Ballard Power Plug Power – Positionieren für den Wasserstoffaktien-Hype? Empfehlungen für Aktie häufen sich.

Muslim Farooque fasst es in seinem Artikel „3 Hydrogen Stocks to Buy Before the Market Starts to Soar in 2023“ treffend zusammen. Was? Warum Plug Power für ihn zu einer DER drei Wasserstoff-Aktien gehört, die nach seiner Meinung in 2023 Top-Performance liefern könnten. Denn Plug Power sei derzeit einer der Marktführer mit nachgewiesener Performance in verschiedenen Einsatzgebieten und Branchen.

Vielleicht etwas euphorisch, aber dennoch nachvollziehbar heisst es: „Given Plug Power’s incredible track record of growing its top-line via making large investments in its future, the firm is well-positioned to capitalize on the growing demand for hydrogen fuel cells. As the world increasingly turns to hydrogen as a clean energy source, Plug Power can play a major role in the transition.“

Highlights der letzten Monate, wie der Liefervertrag über jährlich 10,95 Mio Tonnen Wasserstoff mit Amazon oder die Back-Up Lösungen für Datencenter, wo Plug mit Microsoft eng zusammenarbeitet sind nur weitere Erfolge unter vielen. Wie HYVIA, die in 2030 bereits 100.000 Brennstoffzellen-Transporter auf der Strasse haben soll. Oder die Gigafactory mit 2GW, die in kooperation mit Fortescue in Australien entsteht. Oder die Elektrolyseure, die ein US-weites H2-Produktionsnetzwerk bilden sollen – repsektive werden – Investitionen über einieg hundert Millionen USd sind allein heirfür fest eingeplant, teilweise schon im Bau.

Verstehen wie man bei Plug Power tickt? Vor einiger Zeit war es uns gelungen mit Andy Marsh zu reden – spannned. Aktuell. Immer noch. UND ES GEHT IM INTERVIEW AUCH UM ZUKÜNFTIGE PRODUKTIONSZIELE FÜR GRÜNEN WASSERSTOFF. DAZU AUSWIRKUNGEN DER ERDGASPREIS-STEIGERUNGEN. WEITER MIT NEUEN PROJEKTEN IN EUROPA. DANN NOCH VISIONEN FÜR PLUG 2025. UND ÜBER ANDY MARSH’S ZEIT BEI PLUG POWER.

DEUTSCHE VERSION DES INTERVIEWS.

ENGLISH VERSION OF THE INTERVIEW.

Nel ThyssenKrupp nucera EWE SFC Energy Ballard Power Plug Power im Chartvergleich. Chart: Plug Power Inc. | Powered by GOYAX.de