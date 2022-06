Nel Shortseller aktiv, STS Group Aktie 2.0 CEO Interview, Immobilienaktien „die es verstanden haben“ – Wochenendnachlese

Aktien: STS Group mit neuem Hauptaktionär zu neuer Stärke? CEO im Interview. Bei Nel stellte man fest, das die „Branchenerholung“ am Freitag nur gebremst mitgemacht wurde. Lag es an den kräfti g gestiegenen Shortselling-Aktivitäten? Zinswende Gift für Immobilienunternehmen? Überzeugende Antworten?

Das waren die Themen „am Wochenende“. Chance sich die Entwicklungen der Vorwoche genauer anzusehen, mal zu hinterfragen. Und sich mit mittelfristig/langfristig Entwicklungen auseinanderzusetzen. So zuerst der Blick auf einen „gefallenen Engel“, der jetzt wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt ist:

STS Group war seit dem IPO – noch? – kein Erfolg.

Branchenprobleme, bestimmt auch hauseigene Fehleinschätzungen prägten länger Zeit die Gesellschaft. Den Umbau der STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68) prägt insbesondere der Aktionär an den die Mutares Group letztendlich ihr restliches Aktienpaket an der STS Group AG verkaufte und so den „grössten Exit“ der bisherigen Firmengeshcichte realisieren konnte. Die Adler Pelzer Group – eine im italinischen Privatbesitz befindliche Gruppe mit rund 1,5 Mrd EUR Jahresumsatz – kommt „aus der Branche“ und forcierte den Neustart der mittlerweile wieder profitablen STS Group AG.

Und für den Neuanfang und für die weitreichenden Pläne der Zukunft steht der neue CEO der STS Group AG, Herr Alberto Buniato, seit Jahren in führenden Positionen in der Adler Pelzer Gruppe tätig. Alberto Buniato gibt mit seinen klaren und deutlichen Worten einen „Blick auf die Zukunft der STS Group AG“ und es scheint als ob die Stärke der Adler Pelzer Group und die jetzt klar ausgerichtete Unternehmensstrategie in Zukunft möglicherweise „irgendwann“ auch Aktionäre der ersten Stunde zufriedenstellen könnten. HIER DAS SPANNENDE INTERVIEW MIT ALBERTO BUNIATO.



Und weiter mit einer der „Lieblingsaktien“ der Privatanleger, die egrade zahlreich enttäuscht die Aktienmärkte meiden:

Nel Aktien Erholung ausgebremst durch neuen Shortseller? Shortquote steigt um über 10%.

Nel Aktie fehlen nach Meinung vieler Akteure Meldungen über Aufträge, über wirklich grosse Aufträge. Und Nel Asa (ISIN: NO001008123) macht Verluste und ob sich das jemals ändert, hängt davon ab, dass die ehrgeizigen Wachstumspläne des Managements erfolgreich umgesetzt werden können. Natürlich ist eine solche „Growth-Aktie“ in der derzeitigen Börsenlage „angreifbar“, von den Abgaben nervös werdender Anleger besonders betroffen. Das traf und trifft die ganze Wasserstoffbranche. Aber während eine Plug Power, NIKOLA, Ballard Power oder eine Bloom Energy Ende der Woche am Freitag kräftige Erholungstendenzen zeigten mit Plus 11,9 %, 8.9%, 6,16% bzw. 6,1%, blieb eine Nel auffällig zurück: Plus 4,2 %. Klar, ein schöner Anstieg, aber weitaus geringer als in der Peer-Group. Weshalb? SEIT DONNERSTAG SPEILT EIN NEUER HEDGEFONDS MIT UND GEHT 0,5 % DER NEL AKTIEN SHORT – HIER DIE MÖGLICHEN AUSWIRKUNGEN.



Letztendlich die entscheidende Frage für jeden, der in Immobilienaktien investieren will – ein Überblick: