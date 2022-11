Nel Rheinmetall MorphoSys – Montag im Fokus. Mitbekommen? Grosser Auftrag, grosser Zukauf und grosse Enttäuschung.

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Nel Rheinmetall MorphoSys – Meldungen am Montag, die geeignet waren, den Aktien eine klare Richtung vorzugeben. Nel konnte „einen europäischen Kunden“ präsentieren. der die Riege der amerikanischen Grossaufträge durchbrach. Und die Düsseldorfer Rheinmetall lieferte eine überraschend einfache Lösung.Übernahme in Spanien als Lösung für ein Kapazitätsproblem, ausgelöst durch eine anschwellende Flut von Aufträgen im Defense Bereich. Tief in den Keller ging es jedoch beim dritten im Bunde: MorphoSys musste es verschmerzen, dass „der“potentiellle Blockbusterkandidat der Gesellschaft – ein Alzheimer Medikament in Entwicklungspartnerschaft mit Roche – in Phase III Studien mit Pauken und Trompeten durchgefallen ist. „Keine erkennbare Wirksamkeit“.

Nel Rheinmetall MorphoSys – 120 Mio NOK Auftrag aus Skandinavien bringt Nel Aktie weiteren Rückenwind

Amerikanische Wasserstoffs mit 20 bis 30 % Kursplus innerhalb weniger Tage. Und auch die Nel Aktie zeigte Kraft – wenn auch etwas weniger Schwung als die Amerikaner. Die US-Wasserstoffs schienen einfach näher an der Quelle der grossen Aufträge – so kamen die beiden ersten Nel Grossaufträge aus den USA. BIS HEUTE. Nel ist es mit einer kurzen, knappen Meldung gelungen, den europäischen Markt für Elektrolyseure wieder als ernsthaften Konkurrenten für den H2-Hotspot der Welt in Erinnerung zu bringen. Wenn auch keine 50 Mio EUR, so doch…

Der dritte Auftrag, kein dreistelliger Millionenbetrag, aber immerhin bedeutend für Nel kommt aus Nordeuropa – 40 MW Elektrolyseur-Kapazität für 120 Mio NOK – spannend. Andre Lokke hatte Recht, …

Die Tür für die grösseren Aufträge wurde für die Norweger aufgestossen und sein Nachfolger Volldahl kann jetzt Lokke’s Saat einfahren. Die Nel Hydrogen Electrolyser AS, 100%-ige Tochter der Nel ASA, unterzeichnete einen 120 Mio NOK – rund 12 Mio EUR – Vertrag für die Lieferung alkalischer Elektrolyseure/Ausrüstung mit einer „high quality North European energy company„. Inklusive Preissicherungsklauseln für den bei der Produktion benötigten Stahl- und Nickel. Auslieferung sollte Ende 2023 abgeschlossen sein – schöner Zusatzumsatz für die Norweger.