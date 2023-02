Nel Plug Power – haben es nächste Woche in der Hand. Dienstag und Mittwoch könnten die Weichen für eine ganze Branche gestellt werden…

Nel Plug Power – „die“ Publikumslieblinge, wenn es um Wasserstoffaktien geht. Die Kursentwicklungen der beiden laufen in den letzten Tagen nahezu im Gleichschritt: Minus 5,15% für Nel in den letzten 5 Tagen, Minus 8,53% bei Plug Power. In den letzten Monaten gab es jedoch klare Unterschiede: Während Nel auf 6-Monatssicht nahezu unverändert dasteht, musste Plug Power rund 44% Minus hinnehmen. Und nächste Woche sollten beide Aktien wieder mal im Fokus stehen. Es geht um die Veröffentlichung der Q4-Zahlen respektive den Bilanzzahlen für 2022. Während Nel am Dienstag vor Handelsbeginn seine Zahlen veröffentlichen wird und dann ab 8:00 Uhr Morgens in einem Webcast Erläuterungen liefern wird, folgt Plug Power am Mittwoch NACH Handelsschluss in den USA ab 22:30 Uhr mit einem Webcast zu seinen Zahlen, die um 22:30 Uhr veröffentlicht werden.

Wir erinnern uns an Bloom Energy, die am 9.02.2023 den ganzen Wasserstoff-Sektor in den Fokus rückten – mit Zahlen, die alle Erwartungen übertrafen. Und die zeigten, dass Break-Even auch für Wasserstoffs keine unerreichbare Grösse ist. Weder Plug Power noch Nel werden im Q4 schwarze Zahlen schreiben, aber…

… mit Spannung werden die Umsätze, Höhe der Verluste und insbesondere Orderbacklogs betrachtet werden. Und wie sie zu den Erwartungen und Vorjahreswerten passen – bei Nel Plug Power.