Nel Plug Power SFC Energy Nikola Bloom Energy – Berichtssaison bei Wasserstoffs beginnt. Zwei Top, einer naja und zwei müssen noch.

Nel Plug Power SFC Energy Nikola Bloom Energy – Wasserstoffaktien eigentlich schon totgesagt an der Börse. Immer wieder neue Tiefs getestet in den letzten Monaten. Und jetzt startet die Berichtssaison für die Pureplayer. SFC Energy und Bloom Energy konnten überzeugen – beide profitabel. Dann kam Nikola mit eher durchwachsenen Ergebnissen, aber wenigstens gefüllten Kassen. Und jetzt geht es um die Erwartungen an die beiden „Exlieblinge der Kleinanleger“ aus dem Sektor. Beide sind eigentlich dazu verurteilt jetzt zu liefern. Die Börse würde wohl ein Scheitern an den Erwartungen wahrscheinlich zum endgültigen Abschied von Plug Power’s und Nel’s Aktien nutzen. Nachdem beide – Nel und Plug Power – bisher trotz mehrfacher Ankündigung „kurz davor zu stehen“ keine wirklich grossen Eelktrolyseuraufträge verbuchen konnten, geht es bei beiden ins Endspiel – Nel am 28. Februar und Plug Power am 1. März. Im Vorfeld haben die Analysten ihr Urteil gefällt: Mittlerweile überwiegen bei Nel die SELL’s die BUY’s, bei Plug Power die HOLD’s die BUY’s. Schwierige Ausgangsbasis, aber zu verlieren haben beide nichts.

Am 28. Februar und am 1. März gibt’s wohl die Antowrt, ob die Börse Wasserstoff als Anlagethema zu früh abgeschrieben hat.

Nel Plug Power SFC Energy Nikola Bloom Energy – Erwartungen sind ein „must“ am 28. Februar, 7:00 Uhr.

Nel hatte seit vielen Monaten nichts Neues über Auftragseingänge oder steigende Nachfrage nach ihren Produkten gemeldet. „Weg mit den Amateuren, die Profis sind da“ – so äusserte sich bereits eine Analystin zu Nel’s Management. Wird der grosse Kuchen, der definitiv kommen wird, an Nel vorbeigehen? Bisher fehlen einfach die grossen Aufträge. Und Nel meldete Mitte Januar dann nach Monaten der Stille wieder mal einen Perspektivauftrag über 10 MW, zu wenig für den Kapitalmarkt.

Mit der Meldung über die Neuregelung der „Nikola-Beziehungen“ konnte Nel eher überzeugen!

Reichte zumindest für eine Kursstabilisierung und ein 5%-iges Plus auf Wochenbasis: Nel ASA und Nikola meldeten am 2. Februar ihre frühere Vereinbarung angepasst zu haben. Gleichzeitig werde Nel der Lieferant von Fortescue für deren 80-MW-Elektrolyseuranalge in Phoenix, die ursprünglich von Nikola gebaut werden sollte. Die beiden Parteien hatten sich darauf geeinigt, den alten Liefervertrag (der auch die Balance of Plant und die Tankstellen umfasste) zu kündigen und einen neuen Vertrag für 110 alkalische Stacks und die zugehörige Balance of Stack-Ausrüstung abzuschließen. Als Ausgleich für den geänderten Umfang wird Nel rund 9 Mio USD von Nikola erhalten. Gleichzeitig beinhaltet die Übernahme des Phoenix Hydrogen Hub von Nikola durch Fortescue die Installation von 80 MW Elektrolyseur-Ausrüstung, die zuvor von Nel an Nikola geliefert wurde. Als Gegenleistung für aktualisierte Garantien und Gewährleistungen für die Ausrüstung und Änderungen des Lieferumfangs erhält Nel von Fortescue rund 11 Mio USD.

Einladung zur Pressekonferenz um 8:00 Uhr, 28.02. – Nel mit der Chance die Ergebnisse zu erläutern.

„Nel ASA (Nel, OSE:NEL) will publish its fourth quarter 2023 report on 28 February 2024 at 07:00 CET, and host a presentation at 08:00 CET. The quarterly report and presentation will be made available on newsweb.no and nelhydrogen.com The presentation at 08:00 CET will be a virtual event, followed by a Q&A session. Live presentation can be accessed on the company’s website nelhydrogen.com/quarterly-presentation/ or by following this link. Please make sure to register early. A recording of the presentation will be publicly available following the event.“ Und als Hinweis für die Einschätzung der Ergebnisse, die Erwartungen der Analysten:

Umsatzerwartung 2023: 1.658 Mio NOK – geliefert:

EBITDA/EBIT-Erwartung 2023: Minus 491 Mio NOK / Minus 693,1 Mio NOK – geliefert:

Verlust je Aktie 2023: 0,5162 NOK – geliefert:

Dazu sollten erfahrungsgemäss „um die Veröffentlichung der Zahlen“ herum eine oder mehrere operative News kommen – so zumindest meisstens bei den jewieligne Quartalsmeldungen vorexerziert.