Nel Plug Power ITM Power thyssenKrupp nucera – kommt wieder Leben in die Wasserstoffs? Operativ und auf dem Parkett. Zu früh abgeschrieben?

„Nel Plug Power ITM Power thyssenKrupp nucera – kommt wieder Leben in die Wasserstoffs? "

Nel Plug Power ITM Power thyssenKrupp nucera – Basic Engineering Design Package Auftrag für 500 MW Anlage erhalten. Für die Aktie war wichtiger, was zuvor geschah.

Plug Power Inc. meldete am Freitag einen Vertrag über die Lieferung eines Basic Engineering and Design Package (BEDP) für ein 500 Megawatt (MW) Elektrolyseur-Projekt in Europa. Mit diesem Vertrag, der am 29. Januar 2024 unterzeichnet wurde, erhöht sich die Gesamtzahl der BEDP-Verträge von Plug auf 4,1 Gigawatt (GW). Auftrag möglich? Voraussetzungen dafür stimmen: Plug bietet seit 2022 ein Basic Engineering Design Package (BEDP) auf dem Markt an. Das BEDP liefert die technischen und anlagentechnischen Details, die es ermöglichen, eine vollständige FEED-Studie (Front-End Engineering Design) zielgerichtet und effizient durchzuführen, um die mit dem Betrieb einer potenziellen Anlage verbundenen Kapital- und Betriebsausgaben im Detail zu verstehen. Der BEDP-Ansatz ermöglicht es den Kunden von Plug, das Elektrolyseur-Paket nahtlos in den umfassenderen Konstruktions- und Bauplan des Projekts zu integrieren.

“Plug’s ability to secure BEDP contracts totaling 4.1GW demonstrates that this approach is relevant to the market,” sagte am Freitag Andy Marsh, CEO von Plug. “Moreover, Plug’s conversion rate after providing a BEDP is high. We have already been awarded 1.1GW worth of electrolyzer supply, subject to positive FID, and 100MW are in execution for Galp, an oil & gas company in southern Europe.”

Bis heute hat Plug kein einziges Projekt nach einem BEDP an die Konkurrenz verloren, wie die Großkunden Galp, Uniper und Arcadia beweisen. Plug profitiert von 35 Jahren Öl- und Gas-Engineering und Fachwissen aus der Frames-Übernahme. Dies ist ein großer Vorteil für Kunden, die große Elektrolyseuranlagen mit begrenzten Risiken entwickeln. Die Meldung vom Freitag zeigte wenig Kursreaktion – dafür war in den letzten 14 Tagen einfach zuviel passiert – kurzer Überblick:

18.01.2024 – Kursschock wegen SEC Filing über den Börsenverkauf von Plug Power Aktien mit einem maximalen Volumen von 1 Mrd USD. Dann kamen die guten Nachrichten, Schlag auf Schlag.

Zuerst Produktionsstart in Georgia – mit 20 MW Elektrolyseurkapazität das derzeit grösste Werk in den USA zur Wasserstoffelektrolyse. Dann positive Signale aus dem DoE zum beantragten 1,6 Mrd USD Darlehen für Plug Power, gefolgt von ersten Auslieferungen aus Georgia an die grossen Pedestial Customers, wie amazon. HIER ALLES AUSFÜHRLICH MIT DEN ENTSPRECHENDEN KURSREAKTIONEN – UND EINEM BLICK AUF DIE 30% SHORTQUOTE IN DER AKTIE

Überzeugungstäter gefragt? Oder wieder „investierbar“? In einem Interview vom Dienstag kündigte Andy Marsh an „He May Surprise Short Sellers“ – gelungen?

Letztendlich ist folgendes zu bedenken: Plug Powers hohe Burnrate muss kurzfristig reduziert werden. Neues Geld muss her. Druck steigt auf Plug Power, die mit dem Rücken zur Wand steht. Natürlich scheint die laufende Projekt-, Produkt- und Produktionsplanung und -umsetzung spannend – mit viel Phantasie für extreme Wachstumsraten. Aber kommt Plug Power so weit? Ist zuviel Porzellan zerschlagen? Schwierige Situation. Selten liegen bei einer Aktie Untergang und Höhenflug so nahe beieinander…

Im Moment sieht es besser aus, als noch vor zwei Wochen – wenn jetzt noch das DoE die 1,6 Mrd USD-Darlehen bewilligen sollte, der Abverkauf der Aktien im Wert von 1 Mrd USD zu „vernünftigen Kursen“ realisert werden sollte, die Shortseller aufgrund der aktuellen Kursentwicklung ihre Positionen reduzieren sollten, dann scheint wieder einiges möglich mit Plug Power. Aber es sind noch einige „Wenn’s“ im Spiel. Für eine Entwarnung zu früh. Oder?

„Nel Plug Power ITM Power thyssenKrupp nucera – kommt wieder Leben in die Wasserstoffs? "

Nel Plug Power ITM Power thyssenKrupp nucera – Aktie reagiert diese Woche positiv auf präzisierte Guidance, Zahlen, Perspektiven. Capital Markets Day zeigt neue Stärken auf.

ITM Power (ISIN: GB00B0130H42) -Aktie sah diese Woche nach langsamen Kursverfall über Wochen einen deutlichen Sprung nach oben. Während Plug Power’s Aktie seit den Januartiefs sogar eine Verdopplung hinlegen konnte, Nel mit der Neuordnung der Nikola-Geschäftsbeziehung einen Achtungserfolg verbuchen konnte, scheint auch ITM Power immerhin eine Tendwende „starten“ zu können. Wie gelang das? Auf einem Capital Markets Day konnte der CEO klar punkten:

Mit den Produktfortschritten und -entwicklungen, bilanziell messbaren Erfolgen der neuen Strategie, die sich auf die Weiterentwicklung und Effizienzsteigerung der Elektrolyseure respektive Stacks konzentriert und viel Wildwuchs (z.B. Tankstellensparte, Neubau einer Gigafactory, zusätzliche 12 Elektrolyseur-Varianten) einstampfte, und einer vielversprechenden, erreichbar erscheinenden 12-Monatsplanung. HIER EINZELHEITEN ZU DEN ERREICHTEN MILESTONES – PRÄZISIERTE, VERBESSERTE GUIDANCE – ZAHLEN ZUM HALBJAHRESENDE – HIER.

ITM Power ist wieder da – mit Rolle in der wachsenden Wasserstoffwirtschaft?

Jetzt geht es darum, die Umsätze hochzufahren, die Kostendisziplin zu wahren, neue Aufträge „einzusammeln“ und vor allem dauerhaft die technischen Probleme zu lösen. Mit dem wichtigen Partner Linde mit dem man gerade die Aufträge in Lingen und Heroya umsetzt, Überwinden der technischen Probleme, Fokussierung auf Core-Produkte und eine Expansion mit Augenmass – könnte vielleicht doch noch was aus ITM Power werden. Sollte es gelingen, in den anstehenden Vergaberunden für die „grösseren Elektrolyseur-Aufträge“ zu punkten, dann wäre trotz extremer Anlaufprobleme noch etwas möglich. Hierbei ist die Partnerschaft mit Linde bestimmt das schwerste Pfund – und der Linde-Hintergrund des neuen CEO schadet hierbei bestimmt nicht…