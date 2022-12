Nel Everfuel Plug Power NIKOLA e.on Airproducts thyssenKrupp- Wasserstoffs liefern operativ. Reicht für bessere Kurse?. H2-Update.

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Nel Everfuel Plug Power NIKOLA e.on – Wasserstoff kommt. So könnte man meinen, wenn man die politische Grosswetterlage betrachtet. So positonieren sich Banken und internationale Organisationen und beziffern potentielle Entwicklungen des H2-Sektors.

„Wasserstoffaktien könnten zu den explosivsten Investitionen des Jahres 2023 gehören“ – so kann man im Netz lesen. Gut, das sagte man über Wasserstoffaktien schon öfters. Und sehr oft wurden die hohen Erwartungen dann enttäuscht. warum sollte es 2023 anders werden? RePowerEU, Inflation Reduction Act,…

In letzter Zeit sah es auf den ersten Blick relativ „langweilig“ aus bei den Wasserstoffwerten, zumindest was das Operative anging. Und diese Woche brachte dann einiges an Bewegung in die Branche – neue Kooperationen, steigendeund begründete Erwartungen auf „grössere“ Auftragsvergaben wegen fliessender Zuschüsse. Kombination von Konzepten, die zusammengenommen mehr Sinn ergeben als nebeneinander. Bewegung – operativ. Aber die Kurse der ehemaligen Highflyer heben nicht ab – nein verharren eher auf relativ niedrigem Niveau – oder auf immer noch zu hihem Niveau für die Zweifler am Erfolg der Wasserstoffs. Es steht und fällt mit dem Nachwies der möglcihen Profitabilität bei steigenden Umsätzen und Auftragsvolumina.

Alles möglich – Bewegung beinahe täglich…

Oder erweist sich wieder einmal Wasserstoff, wie einige meinen, als grosse Vision ohne wirtschaftliche Durchsetzungskraft? Unstrittig sind die bereits jetzt Milliardensummen, die in den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft weltweit investiert werden. Also für technologisch „fitte“ Wasserstoffunternehmen die richtige Zeit sich als grossindustriellen Anbieter zu präsentieren und in Stellung zu bringen. Hier gab es in dieser Woche einiges zu berichten.

Nel Everfuel Plug Power NIKOLA e.on Airproducts thyssenKrupp: Frederica läuft an plus Fördergelder fliessen – Everfuel könnte Nel’s Orderbücher kräftig füllen. Sehr bald.

Nel und Everfuel – Aktien die für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich Wasserstoff-Versorgung stehen. Natürlich gefestigt durch Nel’s Beteiligung an den Dänen, die die Auftragseingänge aus Kopenhagen mit dem Wachstum Everfuels immer mehr ansteigen lässt. Everfuel betreibt die Infrastruktur, die grösstenteils von Nel geliefert wird. So auch für den gestern gemeldeten Produktionsanlauf in Frederica – der aktuell grösste in Betrieb befindliche europäische Elektrolyseur. Nel’s 20 MW Anlage, die man in 2023 um 10 MW erweitert wird, ist am Standort erst der Anfang:Bereits beschlossen und als förderwürdig anerkannt – die ersten 246,3 Mio DKK sind bereits überwiesen – ist die Erweiterung auf „HySynergy 2.0“ um 300 MW Elektrolyseurleistung – Fertigstellung 2025 geplant.

Und als ob das für Everfuel und als potentielle Aufträge für Nel nicht genug wäre kamen gestern vom dänischen Staat im Rahmen des europäischen ICPEI-Programms weitere 600 Mio DKK Fördermittel hinzu. Steht für Important Projects of Common European Interest: Der Energieversorger Ørsted, als Initiator des Projekts „Green Fuels for Denmark“ erhielt 600 Mio DKK – womit auch zwei Everfuel Tankstellen für Wasserstoff gefördert werden sollen. Zusätzlich sollen Elektrolyseurkapazitäten von 10, 100 und 300 MW hiervon „angeschoben“ werden.

Wenn die Zusammenarbeit so weitergeht, wie bisher, sollten die dänischen Fördermittel-Millionen – insgesamt gut 110 Mio EUR – für Nel zusätzliche Elektrolyseur- und Tankstellenanlagen Aufträge bedeuten…

Und nun die Ereignisse für die – noch kleine – Everfuel, die Everfuel einen Schritt näher zum Aufbau eines H2-Distributors europaweiten Ausmasses bringen könnten: Die am Freitag an Europasderzeit größtem Elektrolyseur produzierten ersten Mengen Wasserstoff stellen laut Everfuel A/S einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Kommerzialisierung von grünem Wasserstoff als sauberer Energiequelle für Industrie und Mobilität dar. Der Wasserstoff wurde im Rahmen der geplanten Inbetriebnahme und Erprobung der Produktionsanlagen in der 20-MW-HySynergy-Anlage in Fredericia, aus dem ersten Satz Elektrolyseurstapel produziert. HIER EINZELHEITEN zum Green Fuels for Denmark-Programm/600 Mio DKK – dem weiteren Frederica Ausbau – HIER.

Shortpositonen auf Nel wurden in der letzten Woche gegenüber letzter Woche etwas niedriger – Konsequenz aus aktueller Nachrichtenlage? Neueinschätzung von Nel’s Marktchancen?

In den letzten drei Wochen sind kräftige Schwankungen bei den Shortpositonen von kräftig reduzierter Position von 4,81% auf 5,7% und diese Woche wieder auf 5,6 %. Hin und Her bei den Shorts – wohl noch unentschieden, wie es weitergehen soll…

Aktuell – Stand 16.12.2022 sieht es folgendermassen aus:

Positionsgrösse

Wert in NOK

G/V Freitag

Kurs der ersten Shortpositon Gesamtveränderung der Position in NOK Arrowstreet Capital, Limited Partnership 0.79 % 185.49 M +6.24 M 14.31 NOK -6.80 M Ennismore Fund Mangement Limited 0.57 % 132.84 M +4.47 M 15.62 NOK 6.84 M Helikon Investments Limited 2.22 % 517.79 M +17.42 M 12.72 NOK -74.39 M Marshall Wace Llp 0.69 % 162.02 M +5.45 M 14.08 NOK -8.45 M Odey Asset Management Llp 0.54 % 126.62 M +4.26 M 12.05 NOK -23.90 M Qube Research & Technologies Ltd 0.79 % 182.14 M +2.11 M – – M Summe 5.60 % 1,290,24 M +14,97 M

Quelle: Norwegische Finanzaufsicht – www. Finanstilsynet.no

Insgesamt „liegt man hinter“ bei Nel. nicht dramatisch, aber natürlich werden Shortpositonen laufend von Risikomanagement, Compliance und Management beobachtet und auf ihre Perspektive geprüft. HIER MEHR ZUR DAYS-TO-COVER-RATIO, GREEN AMMONIAK STUDIE UND ÜBERLEGUNGEN ZU DEN CHANCEN EINES SHORTSQUEEZE.

Insgesamt ein sehr guter Tag für Everfuel – und wahrscheinlich auch für Nel. Für Nel nicht nur, weil Everfuel als Nel-Beteiligung erfolgreich ist, sondern auch, weil Nel wahrscheinlich einiges an Aufträgen „aus der dänischen Ecke“ zu erwarten hat.

