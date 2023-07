Nel DIC Asset Mutares – 3 frische News auf die Anleger Heute erstmals reagieren können.

Nel DIC Asset Mutares – Aktien, die heute reagieren könnten. Auf Meldungen, die erst am Freitag Abend – DIC Asset – respektive am Samstag – bei Nel und Mutares – veröffentlicht wurden. Worum geht’s? Angefangen hatte DIC Asset am Freitag Abend mit einer gemischten Botschaft: FFO-Prognose wegen erhöhter Zinszahlungen zusammengestrichen, erwartete Managementfee-Erlöse kräftig zusammengestrichen, aber wenigstens die Brückenfinanzierung konnte bis zum 31.07.2024 prolongiert werden und auf „nur noch“ 200 Mio EUR reduziert werden. Bei Nel gab es einen Geldregen vom US-Verteidigungsministerium zur Weiterentwicklung der PEM-Elektrolyseur-Technologie. Nicht eine rder immer wieder versprochenen Grossaufträge, aber immerhin „Bewegung“ in der Elektrolyseursparte. Mit Gamechangerperspektive?

Dazu kam am Samstag Mutares mit einer Meldung über den nächsten „Zukauf“ – in Finnland wurde man fündig. Es geht um Gebäudesanierung und rund 40 Mio EUR Umsatz – eingeordnet in die Mutares aktivitäten der letzten Woche. Passiert vieles in München mit zunehmender Frequenz. Folge der Mittelzuflüsse aus der Anleihen-Emissions-Erhöhung über 50 Mio EUR?

Nel DIC Asset Mutares – Aktie auf dem Weg zum Pennystock? Nicht der angekündigte Grossauftrag, aber …

Nachdem die Nel Aktie am Freitag mehrmals die 1,00 EUR-Kursmarke touchiert hatte, konnte die Aktie dann doch noch bei 1,05 EUR den Handel beenden. Dass was den Norwegern fehlt sind seid einiger Zeit die avisierten und „in der Verhandlungsphase befindlichen“ Grossaufträge, wie man zuletzt bei Vorlage der Q1-Zahlen betonte. Auch wurde ein grosser Teil der aufgelaufenen Verluste damit erklärt, dass man in Vorleistung gehen müsse, um bei den grossen Ausschreibungen für Elektrolyseuranlagen teilnehmen zu können. Schön und gut. Aber während thyssenKrupp nucera letztens noch einen Auftrag über 700 MW und eine Kapazitätsreservierung im oberen Hundert MW-Bereich melden konnte, bei Plug Power immerhin diverse Elektrolyseuraufträge, wenn auch in kleinerer Grössenordnung, hereinkamen, konnte Nel nichts aus seiner Elektrolyseursparte vermelden.

Selbst Tankstellengrossauftrag brachte der Nel Aktie keine Entspannung – ob es nach der Meldung vom Samstag besser läuft?

Und selbst nach einer Meldung Ende Juni, die immerhin für die Sparte „Tankstellen“ annähernd ein Auftragsvolumen im Umfang des gesamten Spartenumsatzes in 2022 bedeutete, fand das kaum Aufmerksamkeit am Markt. So wurden die 24 Mio USD Umsatz für die Ausstattung mit H2-Equipment von 16 Tankstellen in Kalifornien inklusive „Kapazitätsreservierungsgebühren“, als das gesehen, was sie waren: Schub für die weniger bedeutende, weniger ausbaufähige und technologisch wneiger anspruchsvolle Sparte, die nur für einen geringen Teil der hochfliegenden Pläne Nel’s steht, ein wichtiger Player in der Wasserstoffwirtschfat zu werden. Anders könnte die Meldung vom Samstag aufgefasst werden, auch wnen vom Volumen geringer:

Weitere 5,6 Mio USD gehen an Nel’s US-Tochter für Weiterentwicklung der PEM-Elektrolyseure.

Bereits am 4. Oktober 2022 konnte Nel sich vom US-Verteidigungsminsterium Gelder in Höhe von 5,6 Mio USD sichern. Und nun hat Nel Hydrogen US, eine 100%-Tochtergesellschaft von Nel, vom US-Verteidigungsministerium (DoD) zusätzliche 5,6 Mio USD an Fördermitteln für die “beschleunigte” PEM-Elektrolyse-Stack-Entwicklung erhalten. Um die Kosten der Wasserstoffspeicherung und Sicherheitstechnik zu reduzieren. Forshcungsmassnahmen erfoglen in Zusammenarbeit mit dem Engineer Research and Development Center – Construction Engineering Research Laboratory (ERDC-CERL). Ziel des Gesamtprogramms ist die Beschleunigung der Entwicklung kostengünstiger Elektrolyseure mit dem Ziel, sowohl die Betriebs- als auch die Kapitalkosten zu senken.

„Wir freuen uns, auf unserem bestehenden Programm mit ERDC-CERL aufzubauen, um die PEM-Elektrolyseur-Technologie voranzutreiben“, sagte Kathy Ayers, Vizepräsidentin für Forschung und Entwicklung bei Nel. Klar – je günsitger die Produktion durch PEM-Elektrolyseure von Nel erfolgen kann, desto höher die Chancen bei den entsprechenden Ausschreibungen grossindustrieller Anlagen berücksichtigt zu werden. Aber sind die 5,6 Mio USD ein Gamechanger? Vom Betrag her bestimmt nicht. Aber sie zeigen, dass die Entwicklungsteams von Nel „auf gutem Weg sein müssen“, da sonst keine weiteren Forschungsgelder bewilligt worden wären.

Also: Hinweis auf erfolgversprechende Weiterentwicklung der von Nel angebotenen Technologie-Lösungen. Ob das reicht, die im Raum stehenden „several new large scale orders“ zu ersetzen? Bestimmt nicht. Nur die Hoffnung wird am Leben gehalten, die Aufträge müssen kommen… NEL AUSBLICK – SPARTENVERGLEICH – ERWARTUNGEN GESCHÜRT.