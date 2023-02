Nel Beteiligung Everfuel erfüllt EU-Vorgaben für 100 MW Wasserstoffhub „Holstebro“ – neuer Solarpark mit Better Energy

Everfuel Aktie wurde als Wasserstoff-Zukunfts-Wert zuerst gehypt, dann nach einer gewissen Ernüchterung hat man eine relativ solide Kursbasis gefunden. Auf der kann das Management mit „Abliefern“ und konsequenter Strategieumsetzung aufbauen.

Bei Nel’s Beteiligung und wichtigen Kunden Everfuel geht es strategisch, Schritt für Schritt, weiter – Aufbau eines umfassenden H2-Infrastrukturnetzes in Skandinavien bis in den deutschen Raum. Dazu Schwerpunkte in den BENELUX-Staaten. Nachdem man zuletzt mit dem Vorzeigeprojekt Frederica die erste Produktion von Wasserstoff melden konnte – verbunden mit weiteren Förderzusagen für einen Ausbau der bestehenden Elektrolyse-Anlagen in Fredrica, und einen Folegauftrag aus Wuppertal, kommt nun Schwung in den letzten Sommer angekündigten Wasserstoffhub in Holstebro:

Everfuel gibt Gas für Wasserstoffhub Holstebro – EU Kommission definiert „Erneuerbaren Wasserstoff“ und Everfuel präsentiert mit Better Energy die Lösung für Holstebro. Flott.

Everfuel ist eine Kooperationsvereinbarung mit Better Energy eingegangen, um mit grüner Energie zum geplanten PtX-Projekt Holstebro beizutragen. Nachdem letzte Woche von der EU-Kommission präzisiert worden war, was – förderbarer – „erneuerbarer Wasserstoff“ sein soll, ERFÜLLT DAS H2-PROJEKT VON EVERFUEL DURCH DIE HEUTE GEMELDETE KOOPERATION ZU 100% DIE VORGABEN DER EU-KOMMISSION FÜR „ERNEUERBAREN WASSERSTOFF“,

Worum geht’s? Um den Neubau eines Solarparks, der zusätzlichen Strom produzieren soll. Der geplante Solarpark befindet sich zwischen zwei Hochspannungsleitungen, und möglicherweise könnte eine direkte Leitung vom Park zur Wasserstoffproduktion von Everfuel gebaut werden. Am 14. Februar beantragte Better Energy bei der Gemeinde Holstebro die Errichtung des Solarparks. „Noch nie war eine unabhängige Energieversorgung wichtiger als heute. Das Potenzial für die Entwicklung von PtX in Holstebro ist enorm, aber Voraussetzung für den Erfolg ist natürlich der Zugang zu lokal produziertem Ökostrom. Daher ist ein Solarpark in Tvis entscheidend für den Erfolg des Projekts.“ sagte Jacob Krogsgaard, CEO von Everfuel.

„Gemeinsam mit einigen lokalen Grundeigentümern haben wir die Möglichkeiten für einen neuen Solarpark sondiert, und derzeit sieht es so aus, als ob es möglich wäre, Natur, Klima und lokale Überlegungen bezüglich der Errichtung zu regeln. Eine sehr gute Ausgangsbasis ist geschaffen worden, indem Nachbarn, Bürger, die Tvis Citizens‘ Association und andere interessierte Parteien in die eigentliche Ideenentwicklung einbezogen wurden„, sagt Esben Billeskov, Executive Vice President.

Holstebro? Wasserstoffhub? Everfuel präsentierte die Pläne letzten Sommer. 100 MW Eelktrolyse durch Better Energy ermöglicht.

Am 24.08.2022 stellte Everfuel das Porjekt eines Wasserstoffhibs in Holstebro vor: Der Hub sollte in zwei Phasen in enger Zusammenarbeit mit Partnern aus Industrie und Mobilität entwickelt werden. „Das Hub-Konzept stellt einen neuartigen Ansatz zur Skalierung von grünem Wasserstoff dar. Es bietet ein starkes Wertversprechen für die Industrie, den Verkehrssektor und Kommunen, was sich in der Partnerstruktur zeigt, die wir heute bekannt geben können“, sagte seinerzeit Jacob Krogsgaard, CEO von Everfuel.

Everfuel, die örtliche Gemeinde und die anderen Hub-Partner wollen auf eine grünere Stadt Holstebro hinarbeiten, indem sie das Potenzial für die Verwendung von grünem Wasserstoff in industriellen Prozessen und in der Mobilität untersuchen. Durch die Realisierung aller drei Phasen soll der Hub eine erhebliche Reduzierung der CO2-Emissionen der Gemeinde ermöglichen, indem kohlenstofffreier Wasserstoff in einen großen Teil der Aktivitäten der Gemeinde eingespeist werden soll.

Heute ist Holstebro die dänische Gemeinde mit der zweithöchsten Onshore-Wind- und Solarenergie-Kapazität des Landes. „Die unabhängige Energieversorgung ist wichtiger denn je geworden. Holstebro hat ein erhebliches PtX-Potenzial, und das Hub-Projekt zeigt die Flexibilität von grünem Wasserstoff und wie eine PtX-Anlage in der gesamten lokalen Gemeinschaft beitragen kann. Holstebro ist wirklich ein Vorreiter für grüne Städte der Zukunft und ein großartiges Beispiel, dem andere folgen können. Indem wir mehrere Partner zu einem Wasserstoff-Hub verbinden, unterstützen wir die Kommune bei ihrer Energiewende, wir zeigen, wie viele Branchen von einer PtX-Anlage profitieren können, um eine unabhängige und grüne Kraftstoffversorgung sicherzustellen, und nicht zuletzt schaffen wir eine guter Business Case“, fuhr Krogsgaard fort.

Phasenweise Entwicklung geplant – Nummer II wurde heute ermöglicht.

In Phase eins wollen die Hub-Partner die Produktion von E-Methan und die Verwendung von Wasserstoff in industriellen Gasbrennern untersuchen, um E-Methan in lokalen Biogasanlagen zu produzieren, und mit der Erprobung der Verwendung von Wasserstoff in den aktuellen Erdgaspipelines beginnen. Phase eins soll 2023 in Betrieb genommen werden.

In Phase zwei beabsichtigt Everfuel den Bau eines 100-MW-Elektrolyseurs, eines Wasserstoffterminals, eines Distributionszentrums und einer Wasserstofftankstelle sowohl für schwere Nutzfahrzeuge als auch für Personenkraftwagen. Der Standort für die Elektrolyseanlage ist bereits gesichert, die Entwicklung soll 2025 beginnen. Der in der zweiten Phase produzierte grüne Wasserstoff soll fossile Brennstoffe ersetzen, indem er Erdgas in ausgewählten Industrieprozessen ablöst. Überschüssige Wärme aus der Wasserstoffproduktionsanlage soll an den örtlichen Fernwärmebetreiber MEC (Maabjerg Energy Center) verteilt werden, der Vestforsyning und Struer Energi gehört. Am 24.08.2022 gab es noch eine Einschränkung für Phase 2: „Die Realisierung der zweiten Phase hängt unter anderem vom Bau von Anlagen für erneuerbare Energien in der Nähe der PtX-Anlage und einer stabilen Stromversorgung ab, um den Zugang zu nachhaltiger Energie für die Wasserstoffproduktion sicherzustellen.“ (CN Everfuel, 24.08.2022)

Grosse Pläne für Wasserstoff in Holstebro – Everfuel sucht Synergien.

„Das ist eine Win-Win-Situation. Die überschüssige Wärme liefert zusätzliche grüne Energie für die Fernwärme und der PtX-Prozess wird effizienter. Wir suchen auch nach anderen Synergien, zum Beispiel durch die Beimischung von Wasserstoff zu einer Biogasanlage, die die Produktion potenziell steigern könnte. Dies könnte eine der Lösungen für Europa sein, um von russischem Gas unabhängig zu werden. Die branchenübergreifende Partnerschaft in diesem Projekt ist entscheidend für den Erfolg des grünen Übergangs auf lokaler und nationaler Ebene. Dazu möchten wir sehr gerne beitragen“, sagte Pernille Bloch, Vorstandsvorsitzende bei MEC.

Ein wichtiger Industriepartner und Abnehmer des grünen Wasserstoffs ist das Molkereiunternehmen Arla. Das Unternehmen ist bestrebt, Erdgas in seinen Prozessen durch Wasserstoff zu ersetzen und dadurch seine CO2-Emissionen deutlich zu senken. „Kohlenstofffreier Wasserstoff wird ein Schlüsselfaktor zur Unterstützung des grünen Übergangs sein, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Everfuel an den Möglichkeiten, ihn als erneuerbare Energiequelle an unseren Produktionsstandorten einzusetzen. Wir haben ein klares Nachhaltigkeitsziel, die Emissionen bis 2030 um 63 % zu reduzieren, und die Erkenntnisse, die wir aus unserer Partnerschaft mit Everfuel gewinnen, werden uns dabei helfen, neue nachhaltige Lösungen zu finden“, sagte David Boulanger, Executive Vice President & CSCO bei Arla Foods.

Einges passiert seit 2021. Damals sah sich Everfuel „ in the initial stages of commercialising the green hydrogen value chain in its target markets “ – Everfuel Aktie bewertet nach Prognose für 2024

Nicht nur die allgemeine Stimmungslage ist eindeutig pro-Wasserstoff. Sondern auch im aktuellen REPowerEU-Programm sieht der Everfuel CEO und Gründer Jacob Krogsgaard weiteren Rückenwind für Everfuels Ziele. Nun liefert man bald die dritte Bilanz als börsennotiertes Unternehmen „ab“. Hierbei werden – noch – weniger die Umsatzzahlen im Vordergrund stehen. Sondern eher die getätigten Investitionen, Käufe, Kooperationen, Roll-out-Pläne und die Massnahmen „zum Füllen der Kriegskasse“.

Und kräftig steigende Umsätze startend auf homöopathischer Basis sollen in den nächsten Jahren ermöglicht werden. Dazu sind Gewinne erst dann realistisch, wenn die Umsätze über die „Referenzanlagenlevel“ hinausgehen. Ab 2024 oder später wird man sich darüber Gedanken machen können. Und für 2030 steht das Ziel einen Umsatz von rund einer Milliarde EUR zu erreichen – bisher unwidersprochen. Denn Everfuel besteht derzeit aus vollen Kassen und einer klaren Expansionsstrategie. Dazu kommt eine enge Vernetzung in einer Zukunftsindustrie. So wird man zu einem der First Mover im Bereich der „Betreiber“ von H2-Produktion. Und als Verteiler des H2 an die Nutzer. HIER DER BERICHT ÜBER DIE EVERFUEL BILANZ 2021, den Stand des Infrastrukturausbaus in Skandinavien. Dazu die Pläne in Frederica und Chancen Nel’s aus der Tätigkeit Everfuels.

Chart Everfuel Aktie zeigt Bodenbildung…

