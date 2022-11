Nel Ballard Power SFC Energy Bloom Energy NIKOLA- Wasserstoffs diese Woche operativ aktiv. Kurssteigerungen eine Frage der Zeit?

Nel Ballard Power SFC Energy Bloom Energy NIKOLA – Partnerschaft für Ladestationsnetzwerk gefunden und neuen Vertriebschef „an Bord“ geholt – von dem man sich viel zu versprechen scheint.

NIKOLA Aktie scheint mittlerweile im dauerhaften Abwärtstrend verfangen – bei 2,68 USD Kursniveau am Freitag bringt man nur noch 1,3 Mrd USD „auf die Waagschale“. Dabei kann man durchaus bei NIKOLA auf einige positive Entwicklungen verweisen. Erfolgreiche Messeauftritte, Fortschritte bei den Elektro- und Brennstoffzellen- Tre’s, die das Teststadium hinter sich gelassen haben. Und bei der derzeitigen Bewertung könnte NIKOLA mittelfristig interessant werden, sofern man den eingeschlagenen Kurs fortsetzt. Und man dazu die nötigen Cashzuflüsse bis zum Breakeven akquirieren kann – zu möglichst wenig verwässernden Effekten für die bereits engagierten Anleger. Am 2.11.2022 konnte NIKOLA im Vorfeld der Q3-Zahlen einen Auftrag über 100 (elektrisch betriebene) Tre BEV’s melden und am 3.11. gab es überraschend positive Q3-Zahlen, erstmals mit nennenswertem Umsatz – und danach ging es weiter:

Mittwoch – Bruce Kurtt als Senior Vice President of Sales and Commercial Operations bei NIKOLA „inthronisiert“

Das wichtigste für NIKOLA sind die Verkaufszahlen der LKW – und so ist die Rolle von Kurtt nicht hoch genug einzustufen. Seit letztem Mitttwoch soll er, dem Präsidenten und CEO von Nikola, Michael Lohscheller direkt unterstellt, „alle kommerziellen Aktivitäten für Nikola leiten, einschließlich der Aufsicht über den Verkauf, den Verkaufsbetrieb, die Händlerunterstützung und -beziehungen, Ladelösungen sowie Service- und Garantieteams“. Er folgt auf Pablo Koziner, der sich entschieden hat, das Unternehmen im Dezember zu verlassen.

Seit über 30 Jahren habe Kurtt Führungspositionen in der schweren und mittelschweren Nutzfahrzeugindustrie inne. Er war in leitenden kaufmännischen Positionen auf der Herstellerseite bei Volvo und Navistar und auf der Händlerseite als Vertreter von Kenworth und Mack tätig. Er soll bedeutende Erfolge beim Wachstum des Marktanteils, der Steigerung der Händlereinnahmen und der Steigerung des Shareholder Value vorweisen können. Kurtt war Eigentümer und Betreiber von LKW-Händlern und wurde häufig mit dem Circle of Excellence Award von International ausgezeichnet.

„Now that our Nikola Tre battery-electric vehicles are driving on the road and are deliverable today, …

with our Nikola Tre hydrogen fuel cell electric vehicles following in 2023, Bruce’s decades-long year career in the trucking industry is exactly what we need to get our trucks into the hands of customers who are committed to a zero-emissions future,” sagte Michael Lohscheller, Präsident und CEO der Nikola Corporation. “As we continue to make progress on the commercial delivery front, we are confident in Bruce’s ability to help us intensify our dedicated sales coverage.“, s

Der Nikola Tre BEV mit einer Reichweite von bis zu 330 Meilen wird seit März 2022 in Serie produziert. Und ist ab sofort lieferbar. Mit einer erwarteten Reichweite von bis zu 500 Meilen wird der Nikola Tre FCEV voraussichtlich im Jahr 2023 erhältlich sein.

In der Vorwoche gab’s operative Fortschritte – Ladenetzwerk-Kooperation.

ChargePoint Holdings, Inc. (NYSE: CHPT), ein führender Ladenetzanbieter für Elektrofahrzeuge (EV), ging eine Partnerschaft mit NIKOLA ein. Die Zusammenarbeit wird NIKOLA und „Nikola Sales and Service“ ermöglichen,das umfassende Portfolio an Ladeinfrastruktur und Softwarelösungen von ChargePoint an seine Flottenkunden weiterzuverkaufen und so eine solide Technologieschnittstelle und einen integrierten Vertriebsansatz zwischen den beiden Unternehmen sicherzustellen.

„Durch den vollständigen Zugriff auf die gesamte ChargePoint-Produktlinie zur Unterstützung aller Aspekte des Nikola-Geschäftsmodells wird unser Vertriebs- und Service-Händlernetz in der Lage sein, die Zeit zu reduzieren, die für die Planung, Beschaffung und den Bau sowohl kleiner als auch großer Ladeinfrastruktur erforderlich ist für die Projekte unserer Kunden“, sagte Nikola President, Commercial Pablo Koziner. „Diese Partnerschaft verbessert unsere Fähigkeit, eine kundenorientierte Ladelösung zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und zum richtigen Preis anzubieten.“

„Eine Vereinfachung der Elektrifizierung hilft Fuhrparks, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und gleichzeitig neue Technologien einfach zu übernehmen“, sagte Rich Mohr, Vice President, Fleet, bei ChargePoint. „ChargePoint ist bestrebt, OEMs, Händler und Flotten mit den richtigen Tools für die Einführung und den Übergang zum EV-Transport zu unterstützen, ohne ihren Kernbetrieb zu stören.“ Durch diese Allianz sollen NIKOLA und die Kunden Zugriff auf die gesamte Palette der Softwarelösungen von ChargePoint, einschließlich Lademanagement, Reichweitenprognose und optimierter Lieferrouten- und Zeitplanplanung erhalten. Hierdurch soll die Verwaltung des Flottenbetriebs vereinfacht werden.

NIKOLA kauft ein…

Darüber hinaus ermögliche die ChargePoint-Software eine vollständige Betriebstransparenz und helfe Kunden, ihre Flottenauslastung zu monitoren, um kritischen Problemen einen Schritt voraus zu sein. Dadurch können Flottenbetreiber ihre Fahrzeuge besser auslasten, Ausfällen vorbeugen und Betriebskosten senken. NIKOLA hat Bestellungen für ChargePoint E-Skids aufgegeben, die DC-Schnellladelösung von ChargePoint mit schneller Bereitstellung, um die Einführung der mobilen Ladeinfrastruktur durch seine Kunden zu beschleunigen, wobei die Lieferungen im November 2022 beginnen.



Nel Ballard Power SFC Energy Bloom Energy NIKOLA im Chartvergleich. Chart: NIKOLA Corp. | Powered by GOYAX.de