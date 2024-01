Nel Asa: Das wird nichts mehr - oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Nel Asa setzt seine rasante Abwärtsfahrt einfach fort. Auch am Montag ging es in den ersten Runden am Markt um mehr als -3,6 % abwärts. Die Aktie bleibt auf einem fast schon horrenden Abwärtstrip, so die Wahrnehmung der Analysten und Beobachter. Sicherlich gibt es derzeit eine Art von Ausverkaufsstimmung, da die Norweger dem Abwärtsmarsch keine einzige neue Nachricht mehr entgegen setzen können. Die Märkte rechnen offenbar durch, wie viel sie die wirtschaftliche Ereignislosigkeit noch kosten kann.

Analysten, die eine Kursprognose abgeben und sich im Konsens bei Marketscreener wiederfinden, sind offenbar noch immer der Meinung, der Kurs könnte klettern. Denn gegen den aktuellen Markttrend wird hier ein Gewinn von 79 % angenommen. Das würde auch bedeuten, die Aktie könnte derzeit mit einem Gewinn auf noch gut 72 Cent rechnen. Zur Wahrheit bei diesen Prognosen zählt allerdings auch, dass der Markt die Schätzungen in den vergangenen Wochen schon deutlich nach unten korrigiert hat.

Die Korrektur folgte auf dem Fuß!

Analysten scheinen sich also sukzessive von ihren Annahmen zu verabschieden. Das bedeutet, die Kursziele sind im Verlauf der vergangenen Wochen von ehedem etwa 1,30 Euro um annähernd die Hälfte nach unten durchgereicht worden.

Sind die Kurse denn wenigstens jetzt gerechtfertigt oder sind die Kursziele zu Recht so weit oben? Die Geister werden sich streiten. Wirtschaftlich betrachtet hat sich gegenüber 2023 gar nicht viel geändert. Da waren die Kurse teils doppelt so hoch und der erwartete Umsatz von 140 Millionen Euro dürfte zu erreichen sein. Allerdings sind die Notierungen wohl vor allem deshalb nach unten gelaufen, weil die Aufträge für die Zukunft ausbleiben. Dazu gibt es seit Wochen keine Meldungen mehr. Deshalb gilt: Der Trend ist mit den neuen Tiefstkursen für ein Jahrzehnt außergewöhnlich schlecht – und die Zukunft mangels Aufträgen offen.

