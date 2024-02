Nel Asa: Das wird hart!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de)

Nel Asa hat am Freitag weitere -4 % verloren. Der Aktie kann es nach Ansicht von Analysten in dieser Woche an den berühmten Kragen gehen. Denn Nel Asa muss Zahlen liefern – zum Quartal und zum vergangenen Jahr. Wenn die Norweger sich so präsentieren wie die Börsen es hier vormachen, dann wird es ein problematischer 28.2. werden.

Nel Asa: Jetzt wird es heiß

Analysten sehen zumindest Kurse von über 0,65 Euro, wenn es nach den mittleren Kurszielen geht. Das allerdings ist nicht sonderlich wahrscheinlich, meinen andere Beobachter. Der Trend ist viel zu eindeutig. Die Aktie liegt allein in diesem Jahr jetzt mit mehr als 35 % hinten.

Der tiefste Kurs des Jahrzehnts ist erreicht – demzufolge geht nichts mehr, wenn es keinen Befreiungsschlag bei den Zahlen gibt, steht zu befürchten.

