Nel Asa: Das war klar!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Einen guten Start erwischte Nel Asa in den ersten Minuten der neuen Woche. Schon zur Mittagszeit jedoch ging es wieder abwärts: -0,8 % standen schließlich auf den Kurstafeln. Die Stimmung bleibt recht angespannt. Hintergrund ist die Frage, wie Nel Asa sich überhaupt in den kommenden Wochen oder gar Monaten noch nach vorne schieben kann. Die Trend-Analyse zeigt in jeder Weise einen Baisse-Modus.