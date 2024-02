Nel Asa: Das war fast klar!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Auch am Donnerstag wurde oder wird Nel Asa seinem Ruf gerecht. Die Norweger sind ausgesprochen schwach und können sich der besseren Stimmung am Markt für die Wasserstoff-Aktien derzeit nicht anschließen. Die Kurse sind am Donnerstag um annähernd -1,3 % gesunken. Das bedeutet auch, dass wieder weniger als 10 % Abstand auf den Kurs von 0,43 Euro erzeugt sind. Die Aktie steht also kurz davor, ihr eigenes Mehr-Jahres-Tief wieder zu erreichen. Das hatte Nel Asa vor einigen Tagen neu aufgestellt. Was passiert hier nun?

Nel Asa: Die Prognose

Es ist immer schwierig, Prognosen aus den bestehenden Verhältnissen abzuleiten. Bestehende Prognosen aber haben die Analysten aufgeführt, die Marketscreener zitiert. Die Notierungen sollen demnach ausgehend vom aktuellen Kurs um 61 % steigen können. Das wären rechnerisch immerhin Kursentwicklungen, die auf über 70 Cent führen könnten. Die Aktie würde dann auch eine Marktkapitalisierung von über 1,1 Mrd. Euro realisieren.

Das ist eine handhabbare Prognose, denn sie lässt sich auf die Substanz in den Schätzungen prüfen. Nel Asa wird indes erst am 28. Februar aktuell seine Quartalszahlen bezogen auf das 4. Quartal 2023 bekannt geben. Das wiederum wird die Grundlage dafür sein, eventuell eine bessere wirtschaftliche Bewertung abgeben zu können. Bis dato gehen die Märkte nur davon aus, der Umsatz würde bei ca. 146 Millionen Euro zu taxieren sein. Dies wird nicht reichen, um die Märkte zu befeuern. Denn diesem Umsatz entspringt dann auch ein Nettoverlust in Höhe von -77,8 Millionen Euro. Demnach hat die Aktie, wenn denn alles gut läuft, die Erwartungen für das laufende Jahr erfüllen können – nicht mehr, nicht weniger.

Im neuen Jahr soll Nel Asa dann 198 Millionen Euro Umsatz erwirtschaften. Hierfür wird es indes Aufträge benötigen. Die Auftragslage wurde jedoch seit Monaten bis auf einen 5-Millionen-Deal gar nicht mehr thematisiert. Daraus resultiert Misstrauen – und damit auch der Abwärtstrend wahrscheinlich.

