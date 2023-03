Nel Asa und Plug Power: Neue Impulse aus den Regierungen!

Liebe Leserinnen und Leser,

für die Wasserstoff-Industrie geht es wieder etwas voran. Der Rahmen, in dem diese Industrie agieren kann, scheint sich zu verbessern. Sowohl auf Ebene der EU wie auch in Deutschland gibt es nun wieder – neue – Hoffnungsschimmer. So hat auch die Branche um Unternehmen wie Nel Asa oder Plug Power am Mittwoch in den ersten Stunden am Markt wieder etwas aufgesattelt. Nel Asa konnte nur knapp 1 % gewinnen, Plug Power immerhin annähernd 2 %. Die Aufwärtsfahrt kommt gerade zur rechten Zeit. Gestern sah es zu dieser Zeit noch deutlich schlechter aus. Bis zum Handelsende verlor Plug Power am Dienstag über 3 %. Die jüngsten Beschlüsse könnten der Industrie die lange vermisste Unterstützung liefern.

Nel Asa in Europa noch besser aufgestellt

Beide Unternehmen verdienen noch kein Geld in dem Sinne, dass sie...