Nel Asa und Co.: Jetzt kracht es richtig!

Liebe Leserinnen und Leser,

die erhoffte Erholung an den Finanzmärkte ist zumindest an den Wasserstoff-Unternehmen weitgehend vorbeigegangen. Es scheint zu krachen: Nel Asa etwa musste am Donnerstag nach verhaltenem Beginn schon -3,5 % Kursverlust hinnehmen. Die Börsen scheinen diesem Sektor nicht mehr zu vertrauen. Insgesamt verloren die sogenannten Pure Player, die nur auf Wasserstoff/Brennstoffzellen-Systeme setzen, mehr als 2 %. Die Notierungen des US-Konkurrenten von Nel Asa, Plug Power, gaben gar um weitere 3 % nach. ITM Power aus Großbritannien fiel zwar lediglich um den Wert von -2,2 %. Dennoch scheinen die Alarmzeichen deutlicher denn zuvor. Ein Grund – allerdings bei weitem nicht der einzige Grund – ist die sich anbahnende Krise im Finanzsektor. Zudem hat die EZB die Zinsen auf 3,5 % erhöht. Dies kann der Branche...