Nel Asa: Das sind Vorboten

Nel Asa stürzt weiter ab. In gemächlichem Tempo zwar, aber deutlich in der Richtung. Am Donnerstag ging es schließlich um -0,4 % abwärts. Die Aktie befindet sich deutlich auf dem Weg in Richtung von 0,60 Euro. Das wäre das nächste Signal für die Kursschwäche, die den Titel so plötzlich aufs Neue erfasst hat. Nun warten Rekorde.