Nel Asa: Das passiert am 21. April!

am Dienstag sind die Notierungen an den Aktienmärkten wieder deutlich schwächer geworden. Die Aktien sind offenbar durch den schwachen Start in den USA auch in Deutschland unter Druck geraten. Nel Asa und andere Wachstumsaktien gaben gleichfalls nach. Nun wird es interessant zu sehen sein, wie Nel Asa im Vorfeld des 21. Aprils noch weiter performen wird. Der Termin ist bedeutend.

Nel Asa: Was passiert am 21. April?

Die Norweger werden am 21. April ihre Jahreshauptversammlung abhalten. Damit ist Nel Asa aktuell eine der brisanteren Aktien aus dem Sektor der Unternehmen, die am Wasserstoff-Markt aktiv sind. Warum? Nel Asa muss auf der einen Seite ein relativ schwaches Ergebnis aus dem Vorjahr erläutern. Dabei hatte Nel Asa mit Umsätzen von etwa 90 Millionen Euro immerhin hohe Erlöse erwirtschaften...