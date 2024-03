Nel Asa: Die nächste Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Die Börsen schieben aktuell die Aktie von Nel Asa wieder an. Es geht am Dienstag um ca. 2 % wieder aufwärts. Noch hilft dies nicht aus der Krise, aber es ist ein Signal: So schnell wie vielleicht gedacht, geht der Wert nicht in einen absoluten Crash-Modus über. Die Notierungen sind derzeit mit mehr als 0,41 Euro noch knapp oberhalb der Marke von 0,40 Euro und damit zumindest minimal nach unten abgesichert.

Der Kurs der Aktie ist ohnehin angeschlagen. Seit Jahresanfang ging es um gut -34 % nach unten. Die Kurse stehen dabei extrem unter Druck, auch wenn dies nicht direkt sichtbar sein sollte.

Nel Asa: Das ist ein massives Problem

Das größte Problem für die Aktie ist der Auftragsbestand von Nel Asa. Der Titel hat aktuell für das vergangene Jahr gegenüber dem vorhergehenden Jahr einen Abschlag von 81 % bei den Aufträgen hinnehmen müssen. Dies ist in Zeiten des Wirtschaftswachstums für den Konzern vergleichsweise schlimm.

Denn: Die Aufträge müssten theoretisch sogar steigen, um die wachsenden Umsätze zu generieren. Der Umsatz soll im laufenden Jahr auf knapp 200 Millionen Euro klettern. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Nel Asa einen Umsatz von gut 150 Millionen Euro.

Die Nettoerträge waren mit einem großen Minus versehen: Ca. 75 Millionen Euro. Der Betrag soll auf ca. knapp 50 Millionen Euro sinken. Nur ist die Aktie aktuell noch immer einem massiven Misstrauen ausgesetzt. Die Märkte nehmen auf Basis der Auftragsvolumina an, dass die Ziele nicht direkt erreichbar sind – so liest sich jedenfalls der Aktienkurs.

Die Kurse sind allein in den vergangenen zwei Wochen nach den Quartalszahlen, die auch für die Präsentation der Jahreszahlen herhielten, noch einmal gesunken. Da Nel Asa bis dato keinen Auftrag mehr dazugewonnen zu haben scheint, ist die Stimmung darnieder.

