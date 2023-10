Nel Asa: Die nächste Chance!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa hat am Montag mit einem deutlichen Aufschlag an den Märkten gepunktet. Gleich zum Beginn der neuen Woche ging es für den Titel um satte 2,3 % aufwärts. Damit schaffte Nel Asa nun den Sprung über die Marke von 0,60 Euro. Dies ist ein erstes Friedensangebot der Investoren an die Märkte, um einen weiteren Crash der Aktie zu vermeiden.

Zur Erinnerung: Nach der Präsentation der Zahlen am vergangenen Mittwoch rauschte die Aktie mächtig nach unten. Der Titel erreichte mit Kursen von weniger als 0,60 Euro den tiefsten Punkt im laufenden Jahrzehnt. Damit ist Nel Asa in höchster Börsengefahr.

Nel Asa: An den Rahmenbedingungen hat sich nichts geändert

Dabei hat sich an den Rahmenbedingungen für die Bewertung des Unternehmens nichts oder zumindest wenig geändert. Die verbuchten Umsätze sind im vergangenen Quartal etwas geringer...