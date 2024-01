Nel Asa: Das kleine Wunder!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa kann doch noch gewinnen. Der Titel legte am Dienstag an den Märkten um mehr als 5,4 % zu. Das ist wiederum aus Sicht von Analysten kein gewaltiger Gewinn – denn die Aktie verharrt unverändert unterhalb der Linie von 0,50 Euro. Damit ist klar, dass der Titel nach unten sehen muss. Denn die Marktkapitalisierung bleibt bei weniger als 800 Millionen Euro. Eine klare Meinung haben aktuell daher vor allem die Chartanalysten zu dem Titel.

Nel Asa: Die reine Begründung

Es gibt noch immer keine herausragende Begründung für die gute Bewertung am Dienstag. Wahrscheinlich, so Chartanalysten, gibt es hier lediglich einen Aufschlag von Spekulanten, die nach herben Verlusten auf hohe Trading-Gewinne setzen. Nel Asa befindet sich unverändert in charttechnischer, in technischer und in wirtschaftlicher Sicht auf Abwärtsfahrt.

