Nel Asa: Das ist wichtig - und anderes ist unwichtig!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa zuckt an den Börsen hin und her. Die Notierungen sind heute in den ersten Stunden des Vormittagshandels um etwa 2 % nach oben geschossen. Dies allerdings auf sehr niedrigem Niveau, denn die Aktie verläuft bei ca. 0,67 Euro. Die Kurse sind damit weiterhin in einem massiven Abwärtstrend. Am Mittwoch war es für die Norweger um gut -4 % abwärts gegangen. Tatsächlich folgen die jüngsten Kursbewegungen keinen Nachrichten mehr. Sie sind im Grunde für die Einschätzung des Nel Asa-Wertes nicht von Bedeutung.

Nel Asa: Die Zahlen werden kommen!

Am 25. Oktober wird Nel Asa seine Zahlen vorstellen – zum abgelaufenen 3. Quartal. Aus Norwegen oder aus dem Umfeld des Unternehmens hören Analysten im Grunde recht wenig zu den aktuellen wirtschaftlichen Auswirkungen und Chancen.

Deshalb gilt aktuell die Konzentration den vergangenen...