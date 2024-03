Nel Asa: Das ist nur noch hauchdünn!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Ein schwaches Ergebnis hat Nel Asa am Ende am Freitag vorgelegt. Die Notierungen des Unternehmens aus Norwegen sind mit dem Plus von nur 0,1 % deutlich niedriger als ursprünglich erwartet in das Wochenende gegangen. Dementsprechend werden auch die Erwartungen an die neue Woche wohl geringer sein.

Die Notierungen bleiben nun bei 0,41 Euro stehen. Das ist nicht besonders viel, denn die Aktie ist damit insgesamt am Markt auch nur noch 685 Millionen Euro wert. Am Ende ist Nel Asa nun in zweierlei Hinsicht ein Penny Stock. Sowohl bezogen auf die Kurshöhe von weniger als 1 Euro als auch auf das Marktbewertungsmodell – die Value-Industrie wird sich hier nicht engagieren. Zu groß ist bei solch kleinen Werten das Risiko, dass der Kurs am Markt noch verfälscht wird.

Nel Asa: Was kann noch kommen?

Die Entwicklung ist vor allem deshalb enttäuschend, weil das Papier damit auch innerhalb einer Woche um mehr als – 4 % gefallen ist. Das wiederum ist ein enttäuschendes Ergebnis, weil Nel Asa am Markt dafür bewertet wird, welche Zahlen das Unternehmen in der Vorwoche vorgelegt hatte.

Am Mittwoch vor einer Woche war der Umsatz für das Gesamtjahr mit gut 150 Millionen Euro benannt worden. Das ist durchaus ordentlich, da der Umsatz sogar höher ausfiel als am Markt angenommen.

Die Verluste waren um vielleicht gut 10 % höher als der Markt ursprünglich annehmen durfte und konnte. Das allerdings ist für das gesamte vergangene Jahr am Ende ein lässlicher Verlust. Noch ist die Sorge vor einer großen Enttäuschung also verdrängt worden. Dennoch gaben die Kurse kräftig nach.

Hintergrund der Sorgen ist der Umstand, dass es schlicht an Aufträgen für die Norweger fehlt. Das Unternehmen hat bei der Bekanntgabe der Zahlen sogar weniger Aufträge melden können, als dies zuvor noch in den Vorjahresquartalen ersichtlich war. Die Zukunft steht auf dem Spiel – bei sehr niedrigen Kursen. Wer also hat hier Recht?

