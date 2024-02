Nel Asa: Das ist jetzt klar!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Entsetzen wird sich bei bisherigen Aktionären von Nel Asa breit machen. Die Norweger verloren am Freitag bis in den frühen Abend hinein gleich -3,9 %. Die Aktie kratzt am Boden von 0,40 Euro. Der Wert hat sich damit aus der Riege der Hoffnungsträger der Wasserstoff-Aktien wohl fast endgültig verabschiedet, fürchten die einen.

Andere verweisen darauf, dass bald ein besonderes Ereignis ansteht. Die Chancen wären demnach nicht gänzlich vorbei. Konkret wird Nel Asa seine Zahlen für das 4. Quartal des vergangenen Jahres präsentieren. Das sind insofern gute Nachrichten, als es, salopp gesprochen, nur noch besser werden kann.

Nel Asa: Besserung in Sicht?

Doch bevor über die Zukunft schwadroniert wird, gilt es, die Gegenwart korrekt zu erfassen und zu bewerten. Danach hat die Aktie derzeit einen immensen Abwärtslauf fabriziert. Konkret ist es seit Jahresanfang inklusive des Freitagsdesasters um ca. -35 % abwärts gegangen. Der Abwärtstrend des vergangenen Jahres setzt sich einfach fort.

Die Notierungen haben mit dem Kurs von ziemlich genau 0,40 Euro den tiefsten Stand des aktuellen 20er-Jahrzehnts erreicht. Damit werden die meisten Investoren am Markt überhaupt inzwischen Verluste erlitten haben. Das bedeutet, der Verkaufsdruck bleibt immens hoch.

Das Papier ist zudem damit charttechnisch extrem angeschlagen. Wenn Rekord-Tiefs vorliegen, gibt es fast keine Unterstützungen mehr, die greifen könnten. Unterstützungen greifen dann, wenn z. B. Algorithmen an früheren Tiefs in der Hoffnung auf ein Comeback Kauflimits platziert haben. Das ist bei Rekordtiefs oft nicht zu erwarten.

Der Ausverkauf aber, darauf machen die wirtschaftlich orientierten Analysten aufmerksam, kann schnell ein Ende finden. Am 28.2. legt Nel Asa seine Quartalszahlen vor. Die könnten überraschen. Denn anders als Konkurrent Plug Power hat Nel Asa in den vergangenen 12 Monaten bis dato alle Ziele eingehalten. Das bedeutet auch, dass die Enttäuschungen am 28.2. nicht ganz so groß ausfallen sollten!

