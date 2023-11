Nel Asa: Das ist jetzt entscheidend!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa hat am Freitag zum Ausklang der Woche immerhin noch einmal etwas zugelegt. Geht es nach Analysten, wird es jetzt für das Papier entscheidend sein, dass die Notierungen schnell aufwärts klettern. Denn seit Wochen hält sich Nel Asa trotz des jüngsten Gewinns von etwa 0,4 % im Bereich der Penny Stocks auf und kann nicht einmal die Marke von 0,70 Euro verteidigen. Dies ist ein Makel – denn auch in der vergangenen Woche ging es dabei nicht zufällig um -5 % abwärts. Die Aktie liegt zwar in den zurückliegenden vier Wochen so um 12 % vorne. Doch auch das ist bei weitem nicht genug. Denn Nel Asa ist so niedrig bewertet, dass die kleinen Gewinne keine Wirkungen entfalten.

Daher muss ein richtiger Ruck durch die Bewertung gehen. Durch wirtschaftliche Faktoren ist dies nicht mehr zu erwarten. Der Impuls muss aus einer anderen...