Nel Asa: Das ist erheblich!

Nel Asa kann frohlocken: Die Norweger erhalten von den USA – dort vom Energieministerium – erhebliche Subventionen. 75 Millionen Dollar fließen für den Bau einer Fabrik in Michigan – das ist ein Zeichen. Die Aktie konnte sich aus dem herrschenden Abwärtstrend indes noch nicht befreien. Fast 4 % Plus am Donnerstag schöpfen die aktuelle Dimension dieser Subvention wohl noch immer nicht aus.

Nel Asa: Das kann ein Startschuss sein

Das Ergebnis aus dem operativen Geschäft im laufenden Jahr wird sich deshalb nicht ändern. Allerdings zeigt sich, dass Nel Asa offenbar in den USA Fuß fassen kann. Die Regierung erhofft sich einen Baustein bei der Versorgung der heimischen Industrie mit “grünem” Wasserstoff. Wenn Nel Asa dabei mitmacht, ist dies dauerhaft ein Erfolg. Der Abwärtstrend ist noch nicht ad acta gelegt – und dennoch steigt die Stimmung!

