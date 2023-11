Nel Asa: Das ist doch eine klare Perspektive!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa hat über Wochen und Monate an den Börsen enttäuscht. Nun könnte es etwas besser aussehen. Die Notierungen haben sich in den beiden vergangenen Sitzungen gefangen. Am Dienstag war es um über 5 % aufwärts gegangen. Am Mittwoch sattelte die Aktie dann immerhin noch etwa 2 % auf. Dennoch finden sich die Kurse auf niedrigem Niveau wider. Dabei hat die Aktie den Status als Penny Stock mit Kursen von weniger als 1 Euro noch immer klar in Anspruch genommen. Nur: Die Kurse crashen unterhalb von 0,60 Euro auch nicht, wie es wohl einige Beobachter bereits erwartet hatte. Im Gegenteil: Es gibt einen Ansatz der Turnaround-Spekulation.

Nel Asa: Die Analysten bleiben hier zuversichtlich

Hintergrund wird bei diesem Titel sein, dass die Zahlen, die Nel Asa vor genau einer Woche präsentierte, als Quartalszahlen am Ende nicht so...