Nel Asa: Die große Spannung!

Liebe Leserinnen und Leser,

die Augen richten sich heute – noch zum Zeitpunkt der Erstellung, nach Oslo. Das Unternehmen Nel Asa lädt um 15.00 Uhr zur Hauptversammlung. Wer möchte, kann sich die Erläuterungen des Unternehmens selbst ansehen. Die Veranstaltung ist über www.nelhydrogen.com ab 15.00 Uhr abrufbar. Wer direkt dabei sein möchte, findet auch über diese Webseite einen Zugang. Die Aktie selbst, für alle, die diesen Bericht später lesen, wird auch am Freitag vor dieser Versammlung schwach gehandelt. Offenbar glauben die Investoren, dass der Konzern den Erklärungen zum Verlust des vergangenen Jahres in Höhe von etwas mehr als 60 Millionen Euro keine so entscheidenden Hinweise beigeben kann oder wird, dass die Situation sich sofort entscheidend aufhält. Dabei gibt es durchaus interessante Fragen.

Nel Asa: Es muss besser...