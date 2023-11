Nel Asa: Der große Angriff!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa ist zurück auf der Bühne. Die Norweger konnten zuletzt am Freitag mit einem Aufschlag von mehr als 6 % glänzen. Damit ist ein erster Schritt zurück gelungen. Die Aktie macht sich nach 23 % Plus in einer Woche auf den Weg, wieder den Aufwärtstrend zumindest in Sichtweite zu bekommen. Die Aktie ist noch immer ein Penny Stock, weil sie unterhalb der Schwelle von 1 Euro verläuft. Das ist die eine Seite. Die andere: Sie wehrt sich gegen den Abgesang, der nach den Quartalszahlen bereits aufgekommen ist.