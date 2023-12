Nel Asa: Das geht nicht gut!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Frage, wie es Nel Asa geht, wird dieser Tage wieder häufiger auf dem Börsenparkett diskutiert. Die Norweger konnten sich am Montagvormittag mit einem eindrucksvollen Plus zurückmelden. Der Titel legte gewaltige 4 % zu. Dies war in den ersten Minuten so nicht zu sehen. Ob das Aufwärtsmuster allerdings anhält, dürfte in Frage stehen. Denn Nel Asa ist aktuell ohne Zweifel in einer schwierigen Situation.