Nel Asa: Das entscheidende Zeichen!

auch am Mittwoch gab die Aktie von Nel Asa weiter nach. Die Norweger verloren bis kurz vor dem Schluss an den Börsen – zumindest an den 17.30-Märkten – fast 0,5 %. Dieser Verlust ist jedoch ein großes Zeichen, da eine gute Bedeutung hat.

Die Notierungen waren zuletzt deutlich schwächer geworden, weil Nel Asa eine Kapitalmaßnahme vorgenommen hat. 108 Millionen Euro wechselten als neue Aktien den Besitzer. Nel Asa verkaufte diese – neuen – Papiere für gut 144 Millionen Euro an die institutionelle Szene, also an Fonds und Co. Dies wiederum fand zu einem Verkaufspreis von 1,33 bis 1,34 Euro statt, der wohl als Verkaufsargument herhalten musste. Zuvor war die Aktie an den Märkten um mehr als 5 % darüber bewertet. Nun ist es kein Zufall, wenn die Aktie im Anschluss an eine solche Aktivität auch an den...