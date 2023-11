Nel Asa: Das darf nicht sein!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa hat am Dienstag mit einem weiteren Verlust von -2,6 % Geschichte geschrieben. Leider nicht so gut: Der Titel ist nach einem Ausflug über die Marke von 0,70 Euro wieder massiv auf dem Weg nach unten. Es gibt kaum Aussichten darauf, dass sich die Situation in den kommenden Wochen bessern könnte.