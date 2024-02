Nel Asa: Die Zahlen haben noch nicht geholfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa hat am Mittwochvormittag Zahlen zum 4. Quartal 2023 vorgelegt und damit auch das Jahresergebnis vorgestellt. Die Norweger gewannen bis zu den Mittagsstunden ca. 3,5 % an den Börsen. Das ist ein schöner Gewinn. Dennoch: Dies ist bei weitem nicht der Durchbruch, den sich sicherlich einige Investoren und auch optimistische Analysten für die Norweger vorgestellt haben. Die Aktie verharrt weit unter der Marke von 0,50 Euro und auch weit unter der Marke von 1 Mrd. Euro an Marktkapitalisierung. Da vorgestellte Zahlenwerk scheint nicht auszureichen, um die Stimmung entscheidend aufzuhellen.

Nel Asa: Es fehlt noch etwas!

Dem Unternehmen gelang es immerhin im vergangenen Jahr, zumal am Ende des Jahres im berichteten 4. Quartal, die Verluste im Vergleich zum vorhergehenden Jahr zu reduzieren. Die Aktie hat ein Minus von -0,46 NOK pro Titel hinnehmen müssen (im 4. Quartal). Im Jahr zuvor hatte der Konzern einen Verlust von -0,62 NOK pro Aktie ausgewiesen.

Die Umsätze sind das wohl beeindruckendere Zwischenergebnis. Lange Zeit haben die Börsen keine Auftragseingänge in nennenswertem Umfang mehr gesehen. Die Aktie konnte nun aber darauf bauen, dass der Umsatz im 4. Quartal 534 Millionen NOK erreichte. Im vergangenen Jahr waren es “nur” 414 Millionen NOK. Die Analysten haben im Vorfeld der Präsentation den Umsatz für das 4. Quartal auf 447 Millionen NOK geschätzt.

Das Gesamtjahr ließ sich ähnlich gut an. Die Verluste reduzierten sich pro Aktie auf -0,52 NOK. Ein Jahr zuvor, 2022, warn die Verluste mit -0,76 NOK deutlichgeringer. Der Umsatz konnte sich fast verdoppeln. Aus 993,6 Millionen NOK sind dann im Jahr 2023 gut 1.773 Mio. NOK geworden. Demnach geht alles leicht aufwärts. Die Auftragseingänge jedoch enttäuschten auch im 4. Quartal. Dies reicht offenbar, um die Aktie am Ende des Tages weitgehend am Boden zu halten. Auch eine Aufteilung des Unternehmens (Wasserstoff/Elektrolyseure und Kraftstoff-Bereich) würde hier wohl nicht helfen, denn die Kurse sind weiterhin schwach.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 28.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...